Secciones
DeportesSan Martín de Tucumán

El futuro electoral comienza a definirse en San Martín: Samuel Semrik será candidato a presidente

Estaría acompañado por José Hugo Saab y el empresario Pablo Kasem. Viejos socios y ex dirigentes también se sumarán al armado.

El futuro electoral comienza a definirse en San Martín: Samuel Semrik será candidato a presidente
Hace 1 Hs

El escenario electoral en San Martín empieza a tomar forma. Según pudo conocer LA GACETA, en las próximas horas Samuel Semrik oficializaría su candidatura a presidente del club, en lo que sería el primer movimiento fuerte de cara a los comicios que se aproximan en La Ciudadela.

Semrik, médico del plantel profesional durante varios años y con un paso como vicepresidente en la gestión de Emilio Luque, buscará ahora dar un salto mayor e intentar seguir los pasos de su padre, Luis Semrik, histórico doctor del plantel que años más tarde también se transformó en presidente “santo”.

Una fórmula con aliados clave

De acuerdo con fuentes cercanas a la conformación de la lista, José Hugo Saab, actual Secretario General de la Universidad Nacional de Tucumán, acompañaría a Semrik en la fórmula.

A ellos se sumaría el empresario Pablo Kasem, además de un grupo de viejos socios del club y ex dirigentes vinculados al área de fútbol que trabajaron junto a Roberto Sagra en el último ascenso del “Santo” a la Primera División.

Un armado que empieza a tomar vuelo

Si bien aún no hubo anuncio oficial, la inminente presentación de Semrik acelera los tiempos y obliga a otros espacios internos a definir posiciones. En un clima institucional marcado por la salida de la actual dirigencia y la necesidad de renovación, esta candidatura podría convertirse en la primera en cristalizarse dentro del mapa electoral “albirrojo”.

Temas San Miguel de TucumánPrimera NacionalEmilio LuqueRoberto SagraJosé Hugo Saab
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La oposición legislativa valora el diálogo, pero es escéptica sobre la reforma electoral
1

La oposición legislativa valora el diálogo, pero es escéptica sobre la reforma electoral

Piden un “llamamiento urgente” de la ONU por la cautelar contra CCC
2

Piden un “llamamiento urgente” de la ONU por la cautelar contra CCC

Burlando se matriculó para poder litigar en Tucumán
3

Burlando se matriculó para poder litigar en Tucumán

Atlético Tucumán volvió a padecer de visitante y no tuvo espacio para el milagro ante Lanús
4

Atlético Tucumán volvió a padecer de visitante y no tuvo espacio para el milagro ante Lanús

Escándalo policial: “La sociedad vio vulnerada la confianza depositada en los funcionarios llamados a cuidarnos”
5

Escándalo policial: “La sociedad vio vulnerada la confianza depositada en los funcionarios llamados a cuidarnos”

Afinan la discusión sobre las apps de transporte en San Miguel de Tucumán
6

Afinan la discusión sobre las apps de transporte en San Miguel de Tucumán

Más Noticias
El 1x1 de Atlético Tucumán en la derrota 3-1 frente a Lanús

El 1x1 de Atlético Tucumán en la derrota 3-1 frente a Lanús

Alerta naranja: cinco provincias tendrán que tomar precauciones ante tormentas severas

Alerta naranja: cinco provincias tendrán que tomar precauciones ante tormentas severas

Atlético Tucumán volvió a padecer de visitante y no tuvo espacio para el milagro ante Lanús

Atlético Tucumán volvió a padecer de visitante y no tuvo espacio para el milagro ante Lanús

Burlando se matriculó para poder litigar en Tucumán

Burlando se matriculó para poder litigar en Tucumán

La China Suárez rompió el silencio con Pergolini y confirmó cuándo se divorcia Mauro Icardi de Wanda Nara

La China Suárez rompió el silencio con Pergolini y confirmó cuándo se divorcia Mauro Icardi de Wanda Nara

La oposición legislativa valora el diálogo, pero es escéptica sobre la reforma electoral

La oposición legislativa valora el diálogo, pero es escéptica sobre la reforma electoral

Piden un “llamamiento urgente” de la ONU por la cautelar contra CCC

Piden un “llamamiento urgente” de la ONU por la cautelar contra CCC

Colace arriesgó y planteó un Atlético Tucumán protagonista, pero los cambios lo condenaron

Colace arriesgó y planteó un Atlético Tucumán protagonista, pero los cambios lo condenaron

Comentarios