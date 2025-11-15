El futuro electoral comienza a definirse en San Martín: Samuel Semrik será candidato a presidente

El escenario electoral en San Martín empieza a tomar forma. Según pudo conocer LA GACETA, en las próximas horas Samuel Semrik oficializaría su candidatura a presidente del club, en lo que sería el primer movimiento fuerte de cara a los comicios que se aproximan en La Ciudadela.
Semrik, médico del plantel profesional durante varios años y con un paso como vicepresidente en la gestión de Emilio Luque, buscará ahora dar un salto mayor e intentar seguir los pasos de su padre, Luis Semrik, histórico doctor del plantel que años más tarde también se transformó en presidente “santo”.
Una fórmula con aliados clave
De acuerdo con fuentes cercanas a la conformación de la lista, José Hugo Saab, actual Secretario General de la Universidad Nacional de Tucumán, acompañaría a Semrik en la fórmula.
A ellos se sumaría el empresario Pablo Kasem, además de un grupo de viejos socios del club y ex dirigentes vinculados al área de fútbol que trabajaron junto a Roberto Sagra en el último ascenso del “Santo” a la Primera División.
Un armado que empieza a tomar vuelo
Si bien aún no hubo anuncio oficial, la inminente presentación de Semrik acelera los tiempos y obliga a otros espacios internos a definir posiciones. En un clima institucional marcado por la salida de la actual dirigencia y la necesidad de renovación, esta candidatura podría convertirse en la primera en cristalizarse dentro del mapa electoral “albirrojo”.