El futuro electoral comienza a definirse en San Martín: Samuel Semrik será candidato a presidente

Un armado que empieza a tomar vuelo

Si bien aún no hubo anuncio oficial, la inminente presentación de Semrik acelera los tiempos y obliga a otros espacios internos a definir posiciones. En un clima institucional marcado por la salida de la actual dirigencia y la necesidad de renovación, esta candidatura podría convertirse en la primera en cristalizarse dentro del mapa electoral “albirrojo”.