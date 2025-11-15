Por fin hacia Marte: luego de numerosos intentos fallidos, la nave de Jeff Bezos despegó al Planeta Rojo

La empresa de Jeff Bezos logró recuperar el propulsor del cohete para su reutilización, haciéndolo aterrizar "con elegancia en una plataforma flotante". Antes de este jueves, solo SpaceX, la compañía de Elon Musk, había conseguido realizar una "maniobra de este tipo con un cohete de clase orbital". Este logro se da en medio de una intensa rivalidad entre las dos empresas espaciales privadas, lo que impulsó al propio Musk a felicitar a sus competidores: "¡Felicidades, Jeff Bezos y equipo de Blue Origin!", dijo en X.