¿A qué hora tomar el té que potencia la memoria y mejora el descanso?

Un estudio publicado en el Journal of Medicinal Food descubrió que la combinación de L-teanina y cafeína presente en el té verde mejora tanto el rendimiento cognitivo como la calidad del sueño. La L-teanina no solo le ayuda a estar más alerta y concentrado durante el día, sino que también favorece un sueño reparador, lo que es clave para la memoria y el procesamiento de la información aprendida durante el día.