Todo lo que tenés que saber para estudiar el Profesorado en Matemática en la UNT

La Facultad de Filosofía y Letras, y la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología abrieron el cronograma de ingreso para el ciclo 2026.

EDUCACIÓN SUPERIOR. El Profesorado en Matemática de la UNT ya tiene abierto el cronograma de ingreso 2025–2026. EDUCACIÓN SUPERIOR. El Profesorado en Matemática de la UNT ya tiene abierto el cronograma de ingreso 2025–2026. / GOOGLE
Hace 1 Hs

La Universidad Nacional de Tucumán (UNT) ofrece una opción singular para quienes sueñan con dedicarse a la enseñanza de los números: el Profesorado en Matemática, que se cursa de manera conjunta en la Facultad de Filosofía y Letras, y en la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología.

Esta propuesta combina la formación pedagógica y humanística con una sólida preparación en ciencias exactas. 

La inscripción de ingresantes se realiza mediante el SIU Guaraní de la Facultad de Filosofía y Letras, y estará habilitada a partir de noviembre de 2025. Quienes decidan iniciar esta carrera deberán tener en cuenta que el ingreso se organiza en varias etapas entre septiembre de 2025 y marzo de 2026.

Etapas de ingreso y requisitos

El proceso de ingreso está diseñado para que los aspirantes tengan más de una alternativa para demostrar sus conocimientos. La primera instancia, que comenzó el 1 de septiembre, es el Curso de Nivelación de 13 semanas de duración, cuyas inscripciones ya se encuentran cerradas.

Sin embargo, todavía quedan disponibles las siguientes opciones:

- Primera Prueba de Suficiencia: se rendirá el 13 de diciembre de 2025 a las 7.45. La inscripción estará abierta entre el 17 de noviembre y el 10 de diciembre. La evaluación será presencial e integral, con ejercicios prácticos.

- Segundo Curso de Nivelación: se desarrollará desde el 2 de febrero de 2026 y durará cuatro semanas. Las clases serán presenciales e intensivas, con turnos por la mañana o por la tarde. La inscripción estará disponible del 1 de diciembre de 2025 al 31 de enero de 2026.

- Segunda Prueba de Suficiencia: se tomará el 11 de marzo de 2026 a las 7.45. La inscripción podrá realizarse entre el 16 de febrero y el 8 de marzo. También consistirá en una evaluación presencial integral de ejercicios prácticos.

Una oportunidad para los futuros docentes

Este cronograma busca dar flexibilidad a los aspirantes: quienes no pudieron participar del primer curso, podrán hacerlo en febrero o, en su defecto, presentarse a las pruebas de suficiencia. De este modo, cada estudiante puede elegir la instancia que mejor se adapte a sus tiempos y conocimientos previos.

Los interesados ya pueden consultar más información en las páginas oficiales de Filosofía y Letras, y de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología.

