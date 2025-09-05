Todo lo que tenés que saber para estudiar el Profesorado en Matemática en la UNT

La Universidad Nacional de Tucumán (UNT) ofrece una opción singular para quienes sueñan con dedicarse a la enseñanza de los números: el Profesorado en Matemática, que se cursa de manera conjunta en la Facultad de Filosofía y Letras, y en la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología.
Esta propuesta combina la formación pedagógica y humanística con una sólida preparación en ciencias exactas.
La inscripción de ingresantes se realiza mediante el SIU Guaraní de la Facultad de Filosofía y Letras, y estará habilitada a partir de noviembre de 2025. Quienes decidan iniciar esta carrera deberán tener en cuenta que el ingreso se organiza en varias etapas entre septiembre de 2025 y marzo de 2026.
Etapas de ingreso y requisitos
El proceso de ingreso está diseñado para que los aspirantes tengan más de una alternativa para demostrar sus conocimientos. La primera instancia, que comenzó el 1 de septiembre, es el Curso de Nivelación de 13 semanas de duración, cuyas inscripciones ya se encuentran cerradas.
Sin embargo, todavía quedan disponibles las siguientes opciones:
- Primera Prueba de Suficiencia: se rendirá el 13 de diciembre de 2025 a las 7.45. La inscripción estará abierta entre el 17 de noviembre y el 10 de diciembre. La evaluación será presencial e integral, con ejercicios prácticos.
- Segundo Curso de Nivelación: se desarrollará desde el 2 de febrero de 2026 y durará cuatro semanas. Las clases serán presenciales e intensivas, con turnos por la mañana o por la tarde. La inscripción estará disponible del 1 de diciembre de 2025 al 31 de enero de 2026.
- Segunda Prueba de Suficiencia: se tomará el 11 de marzo de 2026 a las 7.45. La inscripción podrá realizarse entre el 16 de febrero y el 8 de marzo. También consistirá en una evaluación presencial integral de ejercicios prácticos.
Una oportunidad para los futuros docentes
Este cronograma busca dar flexibilidad a los aspirantes: quienes no pudieron participar del primer curso, podrán hacerlo en febrero o, en su defecto, presentarse a las pruebas de suficiencia. De este modo, cada estudiante puede elegir la instancia que mejor se adapte a sus tiempos y conocimientos previos.
Los interesados ya pueden consultar más información en las páginas oficiales de Filosofía y Letras, y de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología.