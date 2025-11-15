Recuerdos fotográficos: 2000. El año de la tragedia y de los desastres en el arroyo El Sueño

Cuando las cosas parecieron normalizarse dentro de la precariedad, el viernes 28 de julio un camión que transportaba 77 toneladas de maíz en grano hizo que se rompiera el Bayley y cayó pesadamente sobre el lecho del arroyo. El puente tenía una extensión de 60 metros, sin base de apoyo en el medio, y una capacidad de carga de 40 toneladas. “Venía pasando por el puente. De repente, se hundió y quedé hundido en la confusión y el ruidaje. Antes de pasar advertí que la estructura estaba vencida hacia el oeste”, dijo el chofer, el santiagueño Rubén Horacio Conti, que resultó sin heridas. La explicación fue que Vialidad no hacía controles porque se había hecho recorte de gastos en la entidad nacional. El derrumbe cerró el paso durante 11 días hasta que se hizo un terraplén. La gente debió hacer largos desvíos para trasladarse.