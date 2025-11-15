Recuerdos fotográficos: 2000. El año de la tragedia y de los desastres en el arroyo El Sueño

El derrumbe del puente sobre el arroyo El Sueño en la ruta 38, dos kilómetros al sur de La Cocha, el 8 de marzo de 2000, marcó con la tragedia y el desastre al sur tucumano durante todo el año.
Esa madrugada falleció el bioquímico Luis Bravo, que cayó con su auto al torrente sin saber que el puente había desaparecido. También hubo otra estructura caída, en el arroyo La Posta, de modo que durante semanas estuvieron incomunicadas cinco poblaciones: La Posta, Pueblo Viejo, El jardín, Huasa Pampa Sud, Bajastiné y Rumi Punco. Los productores, sobre todo de tabaco y de soja, no pudieron sacar sus cosechas y el tránsito hacia Catamarca quedó anulado.
El 1 de abril Vialidad de la Nación habilitó en el arroyo El Sueño un puente Bayley, una estructura precaria, para que se pudiera reanudar el movimiento. Pero hubo que esperar dos semanas a que se habilitara otro en La Posta.
Cuando las cosas parecieron normalizarse dentro de la precariedad, el viernes 28 de julio un camión que transportaba 77 toneladas de maíz en grano hizo que se rompiera el Bayley y cayó pesadamente sobre el lecho del arroyo. El puente tenía una extensión de 60 metros, sin base de apoyo en el medio, y una capacidad de carga de 40 toneladas. “Venía pasando por el puente. De repente, se hundió y quedé hundido en la confusión y el ruidaje. Antes de pasar advertí que la estructura estaba vencida hacia el oeste”, dijo el chofer, el santiagueño Rubén Horacio Conti, que resultó sin heridas. La explicación fue que Vialidad no hacía controles porque se había hecho recorte de gastos en la entidad nacional. El derrumbe cerró el paso durante 11 días hasta que se hizo un terraplén. La gente debió hacer largos desvíos para trasladarse.
Ese año fue el de las emergencias de los puentes. Había Bayley en los arroyos El Manantial y La Posta y los ríos Lules, Gastona y Salí.