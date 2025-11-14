Recuerdos fotográficos: 2000. Cuando el arroyo El Sueño destruyó el puente y se llevó una vida

El 8 de marzo de 2000 a las 6.15 el bioquímico Luis Bravo cayó con su auto al torrente del arroyo El Sueño, en la ruta 38, dos kilómetros del sur de La Cocha. En medio de la torrencial lluvia del día anterior la correntada había destruido el puente y no había señales del peligro, pese a que cerca del paso había sido asignado el policía Domingo Pascual Aparicio para advertir a los automovilistas de la falta del puente. “No colocó suficientes indicadores sobre la ruta para evitar el paso, y, mientras conversaba con un automovilista, se le pasó otro automóvil, al que ni intentó seguir para advertir del peligro. El auto cayó al arroyo, y el oficial no comunicó esta situación”, dijo la fiscal Norma Tasquer de Villaluenga en su acusación.