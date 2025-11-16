Edición de fotos ilimitada: así funciona Nano Banana con Gemini 2.5

La aparición de herramientas de edición potenciadas por inteligencia artificial impulsó el interés por Nano Banana, la variante más difundida del modelo Gemini 2.5 Flash Imagen. Este sistema opera sobre fotografías reales y permite intervenirlas sin modificar la estructura central de la escena, lo que se traduce en resultados técnicamente precisos y sorprendentemente naturales incluso en retoques complejos.
Nano Banana se volvió popular porque funciona de manera gratuita en dispositivos Android y iPhone mediante la aplicación Google Gemini. Su activación se realiza desde el panel de ajustes, donde la función aparece identificada con un pequeño ícono de plátano. Una vez habilitado, admite instrucciones detalladas que abarcan desde variaciones simples de color hasta la incorporación de objetos o ajustes de iluminación ambiental, siempre con coherencia visual respecto de la imagen original.
Aun así, desde los teléfonos existe un límite aproximado de treinta ediciones para quienes no cuentan con una suscripción a Google One, una restricción que derivó en la búsqueda de métodos alternativos para aprovechar la herramienta sin interrupciones.
La vía sin restricciones: editar desde Google AI Studio
La opción más efectiva para evitar cualquier tope se encuentra en Google AI Studio, la plataforma web que permite utilizar el modelo “Gemini 2.5 Flash Image” sin limitaciones. Desde allí es posible realizar todas las ediciones necesarias iniciando nuevas sesiones, ya que cada una reinicia el margen técnico. No requiere pagos adicionales y funciona con la misma cuenta de Google utilizada en el celular.
El rendimiento mejora cuando las instrucciones incluyen descripciones visuales claras, adjetivos específicos y referencias que orienten al sistema. También es útil dividir procesos complejos en varias etapas y detallar aquello que se desea evitar, lo que ayuda a mantener la coherencia final de la imagen.
Edición desde computadora: funciones adicionales
Además de su uso móvil, Nano Banana puede ejecutarse desde su versión en computadora a través de la plataforma web. Allí se pueden cargar imágenes desde el disco, aplicar recortes, eliminar fondos, activar mejoras automáticas y sumar efectos basados en IA. Todas las modificaciones se ven en tiempo real, y el archivo resultante puede descargarse o compartirse directamente, sin necesidad de instalar software adicional.