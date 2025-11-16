Edición de fotos ilimitada: así funciona Nano Banana con Gemini 2.5

Nano Banana se volvió popular porque funciona de manera gratuita en dispositivos Android y iPhone mediante la aplicación Google Gemini. Su activación se realiza desde el panel de ajustes, donde la función aparece identificada con un pequeño ícono de plátano. Una vez habilitado, admite instrucciones detalladas que abarcan desde variaciones simples de color hasta la incorporación de objetos o ajustes de iluminación ambiental, siempre con coherencia visual respecto de la imagen original.