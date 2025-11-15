Aceite de oliva y vinagre: la combinación casera que se volvió furor para mantener los muebles libres de polvo

La propuesta consiste en una mezcla “antipolvo” elaborada con ingredientes habituales en cualquier cocina: una cucharada de aceite de oliva, una de vinagre de limpieza, otra de jabón lavaplatos y agua para completar un frasco con atomizador. Según explicó Fernández, estos componentes actúan de manera complementaria: el aceite crea una barrera que evita que el polvo se adhiera, mientras que el vinagre y el jabón ayudan a remover grasa y suciedad acumulada.