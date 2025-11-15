Aceite de oliva y vinagre: la combinación casera que se volvió furor para mantener los muebles libres de polvo

La lucha cotidiana contra el polvo encontró un inesperado aliado en una sencilla receta casera que se viralizó en redes sociales. La creadora de contenido María Fernández, conocida como @marianordichouse en TikTok, compartió un método que promete extender la limpieza del hogar y dejar los muebles brillantes por más tiempo. Su publicación alcanzó a miles de usuarios interesados en soluciones prácticas y económicas.
La propuesta consiste en una mezcla “antipolvo” elaborada con ingredientes habituales en cualquier cocina: una cucharada de aceite de oliva, una de vinagre de limpieza, otra de jabón lavaplatos y agua para completar un frasco con atomizador. Según explicó Fernández, estos componentes actúan de manera complementaria: el aceite crea una barrera que evita que el polvo se adhiera, mientras que el vinagre y el jabón ayudan a remover grasa y suciedad acumulada.
Aplicada con un paño de microfibra, la mezcla deja las superficies limpias y con un brillo que se mantiene por varios días. La tiktoker también sugiere una alternativa para quienes no tengan aceite de oliva a mano: reemplazarlo por suavizante de telas, que ofrece un efecto similar.
Además de este truco casero, especialistas en limpieza recomiendan incorporar ciertos hábitos para prolongar la higiene del hogar. Entre ellos, utilizar paños de microfibra -capaces de retener partículas sin esparcirlas-, evitar productos que dejen restos aceitosos, aspirar con regularidad y optar por purificadores de aire con filtros HEPA para disminuir el polvo en suspensión. También es clave mantener la humedad interior entre 40% y 60%, ya que los ambientes demasiado secos facilitan la dispersión del polvo.
Fernández sostiene que la aplicación ideal de la mezcla es una vez por semana o cuando los muebles empiecen a mostrar una leve capa de polvo. Su efecto duradero permite espaciar las limpiezas sin perder el brillo de las superficies.
¿Por qué elegir este método natural?
Entre sus ventajas, se destacan su bajo costo y su condición ecológica: todos los ingredientes son biodegradables y no representan riesgos para personas alérgicas ni para mascotas. Además, evita el uso de aerosoles o siliconas comerciales, lo que contribuye al cuidado del medio ambiente y prolonga la vida útil de los muebles.