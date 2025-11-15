El jazz y el blues se celebran en distintos escenarios

La grilla de armonicistas la integran Denise Valladares, quién se presentará junto al Club de Mora y la propuesta de gipsy jazz con Silvio Rodríguez Aragón en guitarra y Kevin Georgieff en clarinete; Rodríguez en formato electroacústico con su set de rock y blues junto a Daniel Marsilli en percusión y Gonzalo Brandán en guitarra; Caballito en su proyecto de folclore; con Esteban Villalba en guitarra, Jorge Luna en bajo y Nicolás Peralta en bombo; Silvera junto a su rock con Martín Jimenez en bajo, Facundo Perea en guitarra y Marcos Nogales en batería, y el propio López acompañando a Renata y los Blues & Funky. (Renata De Santis, Adriana Salado, Facundo Vergara, Gabriel Torres y Gonzalo Aragón).