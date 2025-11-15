El jazz y el blues se celebran en distintos escenarios

En la continuidad del Festival Tucumán Jazz, a las 21 la Banda Sinfónica de la Provincia, dirigida por Héctor Lizana Erazo, se presentará en el teatro San Martín (avenida Sarmiento 601), en formato de estilo big band para evocar el sonido característico de las grandes orquestas norteamericanas. Los socios de Club LA GACETA tendrán el beneficio de 2x1 en entradas.
Organizado por el Ente Cultural de Tucumán con el acompañamiento del Consejo Federal de Inversiones y del Istituto Italiano di Cultura de Córdoba, el recital “será un tributo a célebres compositores y arregladores que marcaron la historia del género como Horace Silver, Sammy Nestico y Andy Weiner, con clásicos como ‘Cruisin’ for a Bluesin’, ‘Fantas’, ‘Straight No Chaser’, ‘Front Burner’, ‘Nutville’, ‘Fever’, ‘Blue Skies’ y ‘What a Difference a Day Made’, piezas que reflejan toda la energía, el swing y la sofisticación armónica del jazz sinfónico”, se adelanta. Como invitados especiales estarán la cantante Melina Imhoff, el baterista Javier Podazza y el pianista Alan Fernández.
Otra propuesta con entrada paga y la misma promoción estará en la sala Orestes Caviglia (San Martín 251), también a las 21. Ese escenario recibirá a dos grupos de la escena local con un recorrido sonoro que combina tradición, improvisación y nuevas expresiones del género.
La noche será protagonizada por Nuevo Jazz Trío, integrado por Rafael Romano (piano), Bernardo Efrón (contrabajo) y Simón Pérez (batería), con un repertorio de standars con arreglos propios contemporáneos sobre obras de Bill Evans, Herbie Hancock, Víctor Young, Paul Weston, Jimmy Van Heusen e Irving Berlin.
La jornada la cerrará Hijos de Saturno, con el aporte de texturas modernas y sonidos experimentales con influencias del jazz fusión y del rock progresivo a través de temas propios, a cargo de los taficeños Martín Gramajo en batería, Luciano Zelaya en piano y voz e Isaac Nieva en bajo y segunda voz.
Ya con entrada gratis, hoy concluirá el ciclo Tucumán Jazz en Librerías, al mediodía con el Ensamble Bemol en El Ateneo (25 de Mayo 182). El cuarteto de saxos está integrado por Florencia Jiménez, Kevin Georgieff, Isaías Ibrahim Ordoñez y Lisandro García, con obras de Scott Joplin, Frank Sinatra y Clara Marincowitz. Por la noche, en el Bar Olaf (San Juan 1.102) y a las 22 se presentará Mc Trío (Joaquín Villafuerte, Patricio Zamora y Hermes Zanotti).
Además, entre las 17 y las 19, en el foyer del teatro San Martín habrá una masterclass del baterista Oscar Giunta.
Una década de música
“10 años han pasado desde que llegué a Tucumán y el universo hizo quedarme en la provincia para experimentar lo que venía estudiando en Buenos Aires. Abrir la cancha con mi instrumento, la armónica, era clave en mi vida. Una de mis metas era encontrar a seres de mi especie, amantes de este bello instrumento y conocí a Damián Rodríguez, Caballito Pérez y Julián Silvera, con quienes tuve una gran conexión desde el primer momento y hoy compartimos una amistad entrañable”.
El testimonio es de Huguis López, organizador del Festival de Armónica cuya sexta edición tendrá lugar desde las 21 (puntual) en el Bar Irlanda -Catamarca 380- con acceso libre.
La grilla de armonicistas la integran Denise Valladares, quién se presentará junto al Club de Mora y la propuesta de gipsy jazz con Silvio Rodríguez Aragón en guitarra y Kevin Georgieff en clarinete; Rodríguez en formato electroacústico con su set de rock y blues junto a Daniel Marsilli en percusión y Gonzalo Brandán en guitarra; Caballito en su proyecto de folclore; con Esteban Villalba en guitarra, Jorge Luna en bajo y Nicolás Peralta en bombo; Silvera junto a su rock con Martín Jimenez en bajo, Facundo Perea en guitarra y Marcos Nogales en batería, y el propio López acompañando a Renata y los Blues & Funky. (Renata De Santis, Adriana Salado, Facundo Vergara, Gabriel Torres y Gonzalo Aragón).
“Celebramos una década de levantar el estandarte de la armónica, que está sobresaliendo gracias al nivel de artistas y la diversidad musical que hay. No tiene limitaciones, y eso nos enriquece mucho. Queremos abrir la cancha y llegar a todos los sectores. Apuntamos a que el encuentro sea un abanico de estilos y géneros”, concluye Huguis.