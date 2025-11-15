Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

La Ramada: recital de canciones francesas
“Bajo las estrellas del museo: el arte ilumina la noche” es el ciclo que se realiza en el Museo Sanmartiniano de Tucumán y que esta noche, desde las 20, alojará el recital de La Timidité, una propuesta musical con un repertorio de canciones francesas medievales llenas de romanticismo, elegancia y emoción. Junto a las voces de Débora Prchal y Willy Jerez, y con dirección musical y el violín de Guille Gray, el trío estará acompañado esta vez por la violonchelista Edle Julve.
“Riospejo”: disco de El Chango y Las Flores
A las 21, el Teatro Puerto Libertad (Las Piedras 1.850) cederá su escenario para que El Chango y Las Flores presente “Riospejo”, su segundo álbum de estudio con 12 canciones, e identificado con un sonido cargado de rock, madurez y solidez que marca una nueva etapa para la banda, para consolidar su identidad artística y conceptual. Los artistas invitados que abrirán la noche serán Sayju (en un acústico íntimo) y la joven banda Invierno, con puesta escénica de Juli Sota. “Es un álbum que nos invita a experimentar lo tangible, a amar con fuerza, a entender que nos vamos a ir y a vivir en comunión. Realmente es un tesoro para nosotros y es tan humano como imperfecto”, asegura Nico Alonso, el Chango.
Flamenco: shows en Tafí Viejo y en la capital
La Compañía Flamenca Tafí, dirigida por Ana Laura Delgado, tendrá su presentación anual hoy a las 21, en la Casa de la Cultura Catalina Albarracín de Suárez de Tafí Viejo (avenida Alem 753), con la participación especial de Ana María Ternavasio en teclado y canto. En la capital, desde la misma hora y en Citá Abasto de Cultura (La Madrid 1.457) estará el espectáculo “Flamenco íntimo”, a cargo de Rocío Coronel y su grupo de alumnas de baile del Centro Andaluz, con la intervención en guitarra de Nacho Meriles y en voz de Luz Mansilla.
Adultos mayores: función en el Museo Avellaneda
“La dicha del adiós” es la obra que el Taller de Teatro de Adultos Mayores (nivel avanzado), dependiente del Ente Cultural de Tucumán, presentará con entrada gratis esta noche, a las 20, en el Museo Histórico Presidente Nicolás Avellaneda (Congreso 56). El texto original, de la autora tucumano-salteña Paula Olazo, fue revisitado desde el grupo en un trabajo de creación colectiva y adaptación desde la estética del absurdo como lenguaje escénico. Cada actriz aportó su propia experiencia y sensibilidad, para construir una narrativa coral que celebra la fuerza, el amor, la memoria y la vitalidad de las mujeres en 11 relatos con la dirección de Sebastián Bulacio.
Unipersonal: “Criado por lobos” en el Alberdi
Pablo Agustín llega por primera vez a Tucumán para presentar su unipersonal “Criado por lobos”, hoy a las 21 en el teatro Alberdi (Crisóstomo Álvarez y Jujuy). Autor del texto junto a Romina Scalora y dirigida por Flor D’Agostino, el actor propone un viaje humorístico y emocional por la infancia, los traumas y las relaciones familiares con un estilo sarcástico, ácido y honesto.
La Sodería: “Proyecto concierto”
Vivi Vargas, Joan de la Silva, Negro Burgo, Ignacio Berrizbeitia y Rossana Medina lideran “Proyecto concierto”, una propuesta con canciones para compartir entre todos que tendrá lugar desde las 20.30 en La Sodería Casa de Teatro (Juan Posse 1.141).
Rock, pop y reggae: varias alternativas
En Yerba Buena habrá dos propuestas de rock desde las 22: Las Tussi visitarán La Taberna de Saturno (Chacho Peñaloza y Pringles), donde serán recibidas por Dalia Magenta; mientras que en En Una Sola Mesa (Roca 177) actuará Luis Gómez Salas. En La Gesta Cultural (pasaje Río de Janeiro 16) La Yugular celebrará sus 20 años con la música junto a Meta Root y a Gurú. Game of Songs irá a El Industrial de Tafí Viejo (avenida Alem 501) con un tributo al rock nacional. Oskar (Virgen de la Merced 611) recibirá a Mur Mur y a Agustín Goytía, mientras que el Dj Sebas Soraire estará en Boris (San Juan 1.131). Desde las 20, en El Culturalito (Alberdi primera cuadra) se repetirá Terracita en Primavera con la música de Indio Cansinos y Jacinta y el arte botánico de Flor Mónaco. En Magic Music Box (José Colombres 427) se presentará en vivo Rebel, con Los Random como banda invitada y luego una fiesta a cargo de Pitermipop y Milagros Díaz Paz. Harlem estará en José Cuervo (Miguel Lillo 350) a la medianoche.
Circo: función gratis en el Barrio Avenida
A las 10, se presentará el espectáculo de circo “El kaos no para”, en Fortunata García y Bernabé Aráoz, Barrio Avenida, en el marco del ciclo Teatro en los Barrios. El show tiene formato de intervención callejera y código clown y está a cargo del Dúo Pulsión, con entrada libre y gratuita. Se suspende por lluvia.
Folclore: Esperanza Norteña en el Virla
A las 21.30, el grupo folclorico Esperanza Norteña se presentará en el Centro Virla (25 de Mayo 265) para celebrar 35 años de trayectoria. Integrado por Manolo Herrera, José María Páez y Alfredo Montenegro, con Nazareno Lechessi, harán un viaje por su trayectoria, con un repertorio de identidad tucumana centrado en la zamba. Con entrada libre y gratuita, la peña La Mendoza se abrirá a las 21 en avenida Adolfo De La Vega 219 con Aire Mansero, De Madera Criolla, De Caña y Luna, Marca Criolla, Manuel Ruiz y Cómplices. En la recorrida por las peñas, Noralía Villafañe cantará en Lo de la Paliza (Laprida 181); en El Alto de la Lechuza (24 de Septiembre y Marco Avellaneda) habrá fiesta por los 21 años de Los Orejanos, con David Robles, La Juntada y Melina Cabocota y La Escondida (Miguel Lillo 234) anuncia a Nuevo Canto, Xamira Ríos, Las Voces Nuevas, Lucas Uribio y Tobías Calatayú.
Cine under: termina un festival gratuito en la Casa Museo de la Ciudad
El Festival Transterritorial de Cine Underground tendrá su última jornada hoy desde las 20 en la Casa Museo de la Ciudad (Salta 532), con entrada libre y gratuita. La grilla anuncia sucesivamente las proyecciones de “Les aigües que esculpeixen el foc”, dirigida por Victoria Perelman Ioudina; desde Cuba llega “Exento”, de Otto Morales; la argentina Sofía Suárez aporta “Entrega espacial” y por Finlandia se verá “Everything is right before”, de Anna Antsalo y Jenny-Elina von Bagh. “Mother Mary”, de Playdoh Kolo (EEUU); “Aqueronte”, de Josefina Rodríguez (Argentina); “Brixton Bustle”, de Shaun Clark (Reino Unido); “Fresh Values”, de Drew Durepos e Isaac Brooks (EEUU); “La calle habla”, de Anne Valérie Jara (Francia); “Daninha”, de Carina Pierro Corso (Brasil) y el filme nacional “Romper el español”, de Sofía Castro, figuran en la lista, que cerrará “The insides of our lives”, de Misja Pekel (Países Bajos). Luego habrá música con Ruth Plaate y Facu Laurel.
Tango: milongas en dos espacios
En el Museo de la Universidad Nacional de Tucumán (MUNT, San Martín 1.545) estará desde las 20 la muestra del taller de tango Los Naranjos, abierta y gratuita para toda la comunidad musicalizado por el Dj Leandro Décima. En El Círculo del Magisterio (Las Heras 25) habrá una edición especial de Tango+Brownie desde las 22.30 con el Dj Omar.
Nonino: primer Bingo Musical
Un Bingo Musical tendrá lugar esta noche desde las 22 en Nonino Yerba Buena (avenida Aconquija 2.347) con Carlos Podazza (hijo) y Carolina Sad Tejeda, para que circulen las canciones entre el escenario y el público, que recibirán premios. Otra opción en Yerba Buena estará a las 20 en la última edición del año de SOS Tierra, donde habrá trova latinoamericana con Silvina de Faveri, Flavio Viera y Oscar Salvatierra.