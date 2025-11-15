Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Rock, pop y reggae: varias alternativas

En Yerba Buena habrá dos propuestas de rock desde las 22: Las Tussi visitarán La Taberna de Saturno (Chacho Peñaloza y Pringles), donde serán recibidas por Dalia Magenta; mientras que en En Una Sola Mesa (Roca 177) actuará Luis Gómez Salas. En La Gesta Cultural (pasaje Río de Janeiro 16) La Yugular celebrará sus 20 años con la música junto a Meta Root y a Gurú. Game of Songs irá a El Industrial de Tafí Viejo (avenida Alem 501) con un tributo al rock nacional. Oskar (Virgen de la Merced 611) recibirá a Mur Mur y a Agustín Goytía, mientras que el Dj Sebas Soraire estará en Boris (San Juan 1.131). Desde las 20, en El Culturalito (Alberdi primera cuadra) se repetirá Terracita en Primavera con la música de Indio Cansinos y Jacinta y el arte botánico de Flor Mónaco. En Magic Music Box (José Colombres 427) se presentará en vivo Rebel, con Los Random como banda invitada y luego una fiesta a cargo de Pitermipop y Milagros Díaz Paz. Harlem estará en José Cuervo (Miguel Lillo 350) a la medianoche.