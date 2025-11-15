Alejo Fochi despliega el pulso actual del progressive house

El pulso del progressive house vuelve a latir fuerte en nuestra provincia. Esta noche Alejo Fochi, Dj y productor nacido en Santiago del Estero, se presentará en el Club Central Córdoba (avenida Alem y Bolívar), en el marco de su tour 2025, que ya pasó por distintas ciudades de la Argentina y escenarios internacionales como Ibiza, Mallorca y Barcelona.
Con un sonido que combina las raíces del rock argentino y las atmósferas melódicas del progressive, Fochi se consolidó como una de las voces más sensibles y prometedoras del género. “Mi sonido es emocional y melódico, de esos que te ponen la piel de gallina. Combina mis orígenes en el rock argentino -Gustavo Cerati, Charly García, Luis Spinetta- con la influencia de Hernán Cattáneo, Nick Warren y Guy J”, describe el artista en diálogo con LA GACETA.
Sus inicios
Su vínculo con la música nació en la adolescencia, cuando componía canciones de rock junto a un amigo en su Santiago natal. Pero fue en Córdoba, mientras estudiaba Marketing, donde descubrió la música electrónica y comenzó su formación en la academia Orbital.
“En 2017, durante el regreso de Hernán Cattáneo a Córdoba, viví una noche que me marcó para siempre y me hizo entender que el progressive house era el sonido con el que más me identificaba”, recuerda.
Esa revelación se transformó pronto en un camino profesional. “La decisión de dedicarme a esto llegó de forma natural -explica-. Empecé tocando en pequeños espacios y, con constancia y esfuerzo, fui creciendo hasta presentarme en los escenarios más importantes del país y luego en el exterior”.
Entre sus hitos, Fochi menciona sus presentaciones en The Bow, Crobar, Ultra Buenos Aires y Mute, además de la gira europea que marcó su debut en Ibiza, Mallorca y Barcelona. Sus producciones fueron apoyadas por figuras como Cattáneo y Nick, y sonaron en festivales icónicos como el Warung (Brasil), el Loveland (Ámsterdam) y el Sunsetstrip Buenos Aires.
No obstante en 2026, alcanzará uno de sus sueños más deseados: un lanzamiento en el prestigioso sello The Soundgarden.
Lo profundo
A pesar del crecimiento internacional, su conexión con el norte sigue siendo profunda. “Para mí siempre es especial volver. Es el lugar donde empezó todo, donde tengo mis raíces y donde me emociona compartir lo que aprendí en el camino”, confiesa.
“Siento que cada presentación en el NOA tiene un valor simbólico y emocional enorme”, refuerza.
Respecto al panorama musical de la región, el Dj observa un presente alentador: “la escena del norte está creciendo muchísimo. Hay cada vez más artistas, productores y público que apuesta por este movimiento, y eso me llena de orgullo”.
Y concluye con una certeza que guía su carrera: “Nací en Santiago del Estero y todo lo que soy tiene que ver con mis raíces. Siempre llevo al Norte conmigo, en la forma de vivir y de transmitir emoción a través del sonido”.
El set time: la grilla completa de los participantes
El PM Open Air se anuncia como “La noche más grande del año”, que comenzará hoy a las 22 en el club Central Córdoba y terminará mañana a las 6. El set time marcará el ritmo: a las 22 abrirá Rei; a las 23 estarán Martín Duarte y MaxiRoq y a la medianoche llegará Alejo Fochi con una intervención de dos horas. Lo seguirá luego -y hasta el cierre- Agents of Time.