Alejo Fochi despliega el pulso actual del progressive house

El Dj y productor santiagueño se presenta en el Club Central Córdoba, como parte de su tour. Desde escenarios de la Argentina, Brasil y Europa, reafirma su conexión con la región y su lugar dentro de la escena electrónica.

DE SANTIAGO DEL ESTERO AL MUNDO. Alejo Fochi crece en el universo de los Dj’s sin olvidar sus orígenes. DE SANTIAGO DEL ESTERO AL MUNDO. Alejo Fochi crece en el universo de los Dj’s sin olvidar sus orígenes.
El pulso del progressive house vuelve a latir fuerte en nuestra provincia. Esta noche Alejo Fochi, Dj y productor nacido en Santiago del Estero, se presentará en el Club Central Córdoba (avenida Alem y Bolívar), en el marco de su tour 2025, que ya pasó por distintas ciudades de la Argentina y escenarios internacionales como Ibiza, Mallorca y Barcelona.

Con un sonido que combina las raíces del rock argentino y las atmósferas melódicas del progressive, Fochi se consolidó como una de las voces más sensibles y prometedoras del género. “Mi sonido es emocional y melódico, de esos que te ponen la piel de gallina. Combina mis orígenes en el rock argentino -Gustavo Cerati, Charly García, Luis Spinetta- con la influencia de Hernán Cattáneo, Nick Warren y Guy J”, describe el artista en diálogo con LA GACETA.

Sus inicios

Su vínculo con la música nació en la adolescencia, cuando componía canciones de rock junto a un amigo en su Santiago natal. Pero fue en Córdoba, mientras estudiaba Marketing, donde descubrió la música electrónica y comenzó su formación en la academia Orbital.

“En 2017, durante el regreso de Hernán Cattáneo a Córdoba, viví una noche que me marcó para siempre y me hizo entender que el progressive house era el sonido con el que más me identificaba”, recuerda.

Esa revelación se transformó pronto en un camino profesional. “La decisión de dedicarme a esto llegó de forma natural -explica-. Empecé tocando en pequeños espacios y, con constancia y esfuerzo, fui creciendo hasta presentarme en los escenarios más importantes del país y luego en el exterior”.

Entre sus hitos, Fochi menciona sus presentaciones en The Bow, Crobar, Ultra Buenos Aires y Mute, además de la gira europea que marcó su debut en Ibiza, Mallorca y Barcelona. Sus producciones fueron apoyadas por figuras como Cattáneo y Nick, y sonaron en festivales icónicos como el Warung (Brasil), el Loveland (Ámsterdam) y el Sunsetstrip Buenos Aires.

No obstante en 2026, alcanzará uno de sus sueños más deseados: un lanzamiento en el prestigioso sello The Soundgarden.

Lo profundo

A pesar del crecimiento internacional, su conexión con el norte sigue siendo profunda. “Para mí siempre es especial volver. Es el lugar donde empezó todo, donde tengo mis raíces y donde me emociona compartir lo que aprendí en el camino”, confiesa.

“Siento que cada presentación en el NOA tiene un valor simbólico y emocional enorme”, refuerza.

Respecto al panorama musical de la región, el Dj observa un presente alentador: “la escena del norte está creciendo muchísimo. Hay cada vez más artistas, productores y público que apuesta por este movimiento, y eso me llena de orgullo”.

Y concluye con una certeza que guía su carrera: “Nací en Santiago del Estero y todo lo que soy tiene que ver con mis raíces. Siempre llevo al Norte conmigo, en la forma de vivir y de transmitir emoción a través del sonido”.

El set time: la grilla completa de los participantes

El PM Open Air se anuncia como “La noche más grande del año”, que comenzará hoy a las 22 en el club Central Córdoba y terminará mañana a las 6. El set time marcará el ritmo: a las 22 abrirá Rei; a las 23 estarán Martín Duarte y MaxiRoq y a la medianoche llegará Alejo Fochi con una intervención de dos horas. Lo seguirá luego -y hasta el cierre- Agents of Time.

