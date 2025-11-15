Alejo Fochi despliega el pulso actual del progressive house

Con un sonido que combina las raíces del rock argentino y las atmósferas melódicas del progressive, Fochi se consolidó como una de las voces más sensibles y prometedoras del género. “Mi sonido es emocional y melódico, de esos que te ponen la piel de gallina. Combina mis orígenes en el rock argentino -Gustavo Cerati, Charly García, Luis Spinetta- con la influencia de Hernán Cattáneo, Nick Warren y Guy J”, describe el artista en diálogo con LA GACETA.