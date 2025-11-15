Efemérides del sábado 15 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Por otra parte, el 15 de noviembre de 1992 el odontólogo platense Ricardo Barreda asesinó a su familia. Los asesinatos fueron cometidos en su casa en Calle 48 entre 11 y 12 de la ciudad de La Plata, con una escopeta marca Víctor Sarasqueta. Sus víctimas fueron su esposa, Gladys McDonald, sus dos hijas, Cecilia y Adriana Barreda, y su suegra, Elena Arreche. En 1995 fue condenado a prisión perpetua por el hecho. Falleció el 25 de mayo de 2020, en el geriátrico donde estaba internado con libertad condicional, beneficio que le fue concedido en 2011.