Efemérides del sábado 15 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Entre las efemérides del 15 de noviembre se encuentra el aniversario de la desaparición con 44 personas a bordo, del submarino ARA San Juan en 2017. La Armada había perdido contacto con la nave a la altura del golfo San Jorge, poco después de que el jefe de operaciones informara sobre un principio de incendio en el tanque de baterías número 3.
El ARA San Juan había partido el 8 de noviembre desde la Base Naval Ushuaia para dirigirse de regreso al puerto de Mar del Plata. La búsqueda del submarino ARA San Juan duró un año, y fue hallada a 907 metros de profundidad el 17 de noviembre de 2018, a 597 kilómetros de la ciudad de Comodoro Rivadavia. Por el naufragio del ARA San Juan, la jueza federal de Caleta Olivia Marta Yáñez dispuso el procesamiento de dos contraalmirantes cuatro capitanes de navío, un capitán de fragata y un capitán de corbeta.
Por otra parte, el 15 de noviembre se celebra el Día Mundial Sin Alcohol, fecha establecida por la Organización Mundial de la Salud para tomar conciencia sobre los efectos nocivos que causa el consumo en exceso de bebidas alcohólicas. Esta efeméride busca concientizar e informar sobre los daños físicos y psicológicos que produce el consumo de alcohol a nivel individual, pero también reflexionar sobre el efecto social.
Además, el 15 de noviembre se conmemora en Argentina el Día de la Educación Técnica. La fecha fue establecida en referencia a la creación, en 1959, del Consejo Nacional de Educación Técnica (CONET). Este organismo, que rige la enseñanza de distintas especialidades tecnológicas y científicas en numerosas escuelas de nuestro país, actualmente es llamado Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET).
Por otra parte, el 15 de noviembre de 1992 el odontólogo platense Ricardo Barreda asesinó a su familia. Los asesinatos fueron cometidos en su casa en Calle 48 entre 11 y 12 de la ciudad de La Plata, con una escopeta marca Víctor Sarasqueta. Sus víctimas fueron su esposa, Gladys McDonald, sus dos hijas, Cecilia y Adriana Barreda, y su suegra, Elena Arreche. En 1995 fue condenado a prisión perpetua por el hecho. Falleció el 25 de mayo de 2020, en el geriátrico donde estaba internado con libertad condicional, beneficio que le fue concedido en 2011.
Otras efemérides
1886: nace en Buenos Aires el poeta y médico Baldomero Fernández Moreno, miembro de la Academia Argentina de Letras y figura clave de la literatura argentina del siglo XX. Sus poemas más recordados son “Setenta balcones y ninguna flor”, “Una estrella” y “El poeta y la calle”.
1917: muere el sociólogo y filósofo francés Émile Durkheim, autor de reconocidas obras como “El suicidio” y “La división social del trabajo”.
1944: fallece el asesino en serie argentino Cayetano Santos Godino, más conocido como “el Petiso Orejudo”, responsable de la muerte de cuatro niños, siete intentos de homicidio y el incendio de siete edificios. El 3 de diciembre de 1912 el Petiso Orejudo cometió su último crimen y fue detenido por la policía, a los 16 años.
1949: nace el músico argentino Raúl Porchetto, considerado uno de los pioneros del rock nacional.
1973: nace el dibujante, pintor e historietista argentino Ricardo Siri, más conocido como Liniers. Es el creador de la serie de historietas llamada“Macanudo”, que publica desde 2002, entre otras obras. En el año 2012 recibió un Diploma al Mérito en Artes Visuales por la Fundación Kónex. En 2023 cumple 50 años.
1990: el escritor Adolfo Bioy Casares recibe en Madrid el Premio Cervantes de Literatura, el más importante otorgado a las letras en lengua castellana. Entre sus obras más conocidas se encuentran La invención de Morel (1940), “Plan de evasión” (1945), “El sueño de los héroes” (1954), “Dormir al sol (1973) y “La aventura de un fotógrafo en La Plata” (1985).
1993: nace en Laguna Larga, Córdoba el futbolista Paulo Dybala. Comenzó su carrera como delantero en Instituto de Córdoba, jugó en Palermo, el Juventus y hoy se desempeña en la Roma. Fue uno de los convocados por Lionel Scaloni para jugar en la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022, y alzó la Copa del Mundo junto a los dirigidos por Lionel Messi.
2012: la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires aprueba la Ley 4384 de “Restitución Histórica” para que el Club Atlético San Lorenzo de Almagro regrese a su sede original del barrio de Boedo.