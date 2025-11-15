El Senasa realizó un balance de lo hecho desde fines de 2023

Por su parte, el jefe de Gabinete de la Secretaría de Agricultura, Martín Fernández, resaltó el objetivo principal de reunir a la mesa consultiva para escuchar las problemáticas a resolver y las sugerencias de soluciones por parte del ámbito privado; al mismo tiempo que valoró la voluntad explicita de generar los encuentros regionales propuestos, de manera coincidente con el Consejo Federal Agropecuario (CFA) con las temáticas de cada zona, para efectivizar las respuestas por parte del Senasa.