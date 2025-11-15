Trigo: para esta campaña prevén récords tanto en producción como en rendimiento

Es muy importante para las labores de cosecha de trigo que haya una ventana de buen tiempo en los próximos 15 a 20 días. Por un lado, hay buenas probabilidades para que la próxima semana mejore el tiempo, y entrar en un periodo en el cual las lluvias se vuelvan menos recurrentes y más dispersas, si bien intensas en forma puntual. Por el otro, está la gran cantidad de agua que hay en el centro de Buenos Aires, sur de Brasil y noreste de la Argentina, situación que hace más de tres años no se daba. Las probabilidades de contar con más días de buen tiempo están a favor, pero al entrar en diciembre, las altas temperaturas y el gran potencial de humedad pueden reavivar fuertes temporales.