Tomás Basualdo, el lateral que madruga por un sueño y hoy se gana un lugar en San Martín

A los 21 años, Tomás Basualdo vive su presente más intenso desde que llegó a San Martín de Tucumán. Categoría 2004, lateral izquierdo, formado en el club y con contrato profesional firmado hace dos años, hoy está en la consideración de Mariano Campodónico, que ya le hizo saber que su nivel lo sorprendió. Para Basualdo, que todavía viaja todas las mañanas en colectivo, este momento es la confirmación de que todos esos madrugones, nervios y miedos iniciales tuvieron sentido.