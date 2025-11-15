La COP30 de Brasil suma un espacio de participación juvenil en el debate climático global

Desde este domingo 9 de noviembre, las calles húmedas de Belém recibirán a miles de jóvenes participantes de la COP30, la 30° Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Se trata de uno de los encuentros ambientales más importantes del mundo, donde gobiernos, especialistas y organizaciones debaten las estrategias globales frente a la crisis climática. En esta edición, la ciudad amazónica suma un componente inédito: la creación de la Ciudad de la Juventud, un espacio dedicado exclusivamente a las nuevas generaciones.