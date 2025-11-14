Realizar esta actividad puede retrasar hasta siete años la aparición del Alzheimer

Si bien la inactividad física es un factor de riesgo modificable reconocido para la enfermedad de Alzheimer, su relación precisa con la progresión de la patología no se había aclarado lo suficiente, limitando su uso en ensayos de prevención. Por ello, científicos de Australia, Canadá y Estados Unidos siguieron durante 14 años a casi 300 personas de alto riesgo, que ya presentaban una elevada acumulación de las proteínas Tau y Beta-amiloide en el cerebro, aunque aún no tenían síntomas de la enfermedad.