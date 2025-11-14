Secciones
VIDEO. Tragedia aérea en Georgia: el impactante momento en que un avión militar turco se estrelló

Las autoridades locales confirmaron que no hubo sobrevivientes.

TRAGEDIA. Un avión militar turco se estrelló y los tripulantes perdieron la vida.
Hace 1 Hs

Un avión de carga del Ejército de Turquía se estrelló el martes en Georgia, cerca de la frontera con Azerbaiyán, con 20 personas a bordo. Las autoridades locales y turcas confirmaron que no hubo sobrevivientes y mantienen abierta una investigación para determinar qué provocó la tragedia.

El siniestro ocurrió minutos después de que la aeronave, un C-130 que regresaba a Turquía, despegara desde territorio azerbaiyano. Así lo informó el Ministerio de Defensa turco, que también difundió la cantidad de personas que viajaban a bordo y más tarde publicó la identidad de las víctimas.

El impacto tuvo lugar en el municipio de Sighnaghi, en una zona montañosa del este de Georgia. Tras conocerse el accidente -que quedó registrado en video por testigos-, equipos de rescate de Georgia y Turquía se desplazaron hasta la zona para iniciar las tareas de búsqueda.

Según detalló la Agencia Anadolu, administrada por el Estado turco, la autoridad de aviación georgiana había advertido que la comunicación con el avión se perdió pocos minutos después del despegue, cuando ingresó al espacio aéreo georgiano. Sin embargo, no se emitió ninguna señal de emergencia ni llamada de socorro (SOS).

Las imágenes grabadas por testigos muestran al avión descendiendo fuera de control, en espiral y dejando un rastro de humo blanco mientras caía en picada desde varios kilómetros de distancia. Estas grabaciones podrían resultar fundamentales para determinar qué desencadenó el accidente.

Para facilitar las labores de rastreo en un terreno árido y de difícil acceso, el Ejército turco desplegó un vehículo aéreo no tripulado, que colaboró en las operaciones posteriores al siniestro.

El impactante video del momento del accidente 

