La fórmula secreta para encontrar vuelos baratos: el día y la hora a la que tenés que buscar

Enero y febrero, los mejores meses

Si estás planeando tus vacaciones 2026, en el caso de España, los meses más baratos para reservar vuelos nacionales son los dos primeros del año, enero y febrero, con un importe medio de 93 euros. Mientras que en cuanto a los destinos de larga distancia, enero y febrero también se coronan como los meses donde más baratos podés obtener tus vuelos, con un coste medio de 600 euros, frente a los 923 euros de junio, una diferencia de 323 euros.