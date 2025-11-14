La fórmula secreta para encontrar vuelos baratos: el día y la hora a la que tenés que buscar

La idea de que existe un "día mágico" para comprar pasajes se convirtió en una especie de leyenda urbana entre los viajeros, especialmente con los costos cada vez más altos de subirse a un avión. Un boleto tan solo de ida de Argentina hasta Madrid puede llegar a rozar los $2 millones. Sin embargo, un informe de Nat Geo permitió dar cuenta de que hay algunos momentos en que si hay "días de suerte".
Existen "diferencias considerables" que permiten reducir el coste de los billetes. Desde el medio citado advierten que saber escoger el momento exacto para hacer clic en "reservar" es tan importante como el destino que elegimos.
El martes es el día de la suerte
Si buscás optimizar tu presupuesto, lo ideal es evitar planificar durante el fin de semana, ya que es el momento en el que la gente dispone de más tiempo libre para organizar futuros viaje". Esta mayor demanda infla los precios.
El estudio de Jetcost mencionado por el medio, señala que el domingo es el peor día para reservar un vuelo, con un coste medio, en el caso de aerolíneas españolas, de 69 euros, un dato que puede servir de referencia para comprar vuelos nacionales. Por el contrario, el martes se corona como el día más económico, con una media de 63 euros, lo que representa un ahorro inmediato.
Si querés ahorrar, te toca trasnochar
La hora del día también juega un papel crucial en la cotización. Para conseguir el precio más bajo, tocará trasnochar si querés encontrar la reserva de vuelo más barata.
La madrugada se presenta como el mejor momento: las 2:00 de la mañana es la hora ideal, con un precio medio de 57 euros, mientras que a las 13:00 horas, el peor momento para comprar, el costo puede subir hasta 69 euros. Jetcost asegura que comprar por la noche es "siempre mejor" que por la mañana.
La clave está en la antelación
Los datos demuestran que la improvisación es el peor enemigo de un presupuesto de viaje. En promedio, los precios de los vuelos aumentan dramáticamente en los días previos a la salida.
El verdadero ahorro se consigue reservando con al menos 15 días de antelación, y llega a ser de un 10% cuando se reserva con dos meses de antelación. El comparador Kayak recomienda incluso mayor antelación para vuelos de larga distancia, como 26 semanas para Norteamérica o 24 semanas para el continente asiático.
Enero y febrero, los mejores meses
Si estás planeando tus vacaciones 2026, en el caso de España, los meses más baratos para reservar vuelos nacionales son los dos primeros del año, enero y febrero, con un importe medio de 93 euros. Mientras que en cuanto a los destinos de larga distancia, enero y febrero también se coronan como los meses donde más baratos podés obtener tus vuelos, con un coste medio de 600 euros, frente a los 923 euros de junio, una diferencia de 323 euros.