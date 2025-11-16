Dos ex becarias tucumanas contarán su experiencia con un programa en Brasil

Un programa de movilidad académica, Move La América, abre cada año sus puertas a estudiantes de posgrado interesados en hacer una experiencia internacional en Brasil. Con el fin de divulgar esa oportunidad, la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) organizó una charla informativa con ex becarias. La actividad está programada para el 25 de noviembre a las 11, en el Aula 107, donde se abordarán detalles sobre estas becas destinadas a alumnos de maestrías y de doctorados de todas las áreas.