Dos ex becarias tucumanas contarán su experiencia con un programa en Brasil

Filosofía y Letras de la UNT organiza la charla para este 25 de noviembre. María Jimena Ale y María Jimena Medina Risso darán recomendaciones para postularse a Move La América.

BECAS DE MOVILIDAD. Desde la UNT presentan las becas Move La América para estudiar en Brasil. / PEXELS BECAS DE MOVILIDAD. Desde la UNT presentan las becas Move La América para estudiar en Brasil. / PEXELS
Hace 10 Min

Un programa de movilidad académica, Move La América, abre cada año sus puertas a estudiantes de posgrado interesados en hacer una experiencia internacional en Brasil. Con el fin de divulgar esa oportunidad, la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) organizó una charla informativa con ex becarias. La actividad está programada para el 25 de noviembre a las 11, en el Aula 107, donde se abordarán detalles sobre estas becas destinadas a alumnos de maestrías y de doctorados de todas las áreas.

La charla forma parte de la Semana del Geógrafo, y busca acercar detalles concretos sobre cómo postularse, en qué consiste la experiencia en Brasil y qué beneficios académicos ofrece el programa.

El panel contará con la participación de dos docentes que ya atravesaron este proceso y podrán compartir su experiencia de primera mano. Expondrán María Jimena Ale, profesora de Geografía en la UNT y doctoranda en Ciencias Sociales, y María Jimena Medina Risso, profesora de Geografía y becaria doctoral interna del Conicet.

Post Instagram

Sobre este tipo de becas

Las becas Move La América forman parte de una red regional que financia estancias académicas en instituciones brasileñas. El objetivo es promover la integración entre universidades latinoamericanas y acompañar proyectos de investigación que se beneficien del trabajo de campo, el acceso a bibliografía especializada o la vinculación con nuevos equipos docentes y científicos. Más información disponible en en este link: argentina.gob.ar/capital-humano/educacion/campusargentinaglobal/becas-extranjero/becas-move-la-america-para-maestrias

En Filosofía y Letras de la UNT explicaron que el encuentro pretende despejar dudas habituales: requisitos, plazos, documentación, áreas que participan y posibilidades de financiamiento. Quienes estén interesados pueden escribir a relaciones.internacionales@filo.unt.edu.ar para realizar consultas previas o solicitar información adicional. La actividad es gratuita y no requiere inscripción previa.

El cierre de la Semana del Geógrafo suma así una propuesta valiosa para estudiantes que buscan vivir una experiencia internacional y fortalecer su formación. Las becas Move La América se consolidan como una vía concreta para proyectarse fuera del país y construir un perfil académico con alcance regional.

