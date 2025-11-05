Es de Brasil y creó un proyecto para conectar a futuros ingenieros con el mundo hispanohablante
En el primer día de las Jornadas de Jóvenes Investigadores, un estudiante de la Universidad Federal de Goiás presentó una iniciativa para mejorar las competencias en español de alumnos de Ingeniería mediante encuentros culturales.
ENFOQUE SOCIAL. La UFG presentó un proyecto que impulsa el aprendizaje de español entre futuros ingenieros. / LA GACETA
