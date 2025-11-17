Secciones
SociedadTurismo

¿Regresa el espíritu veraniego de los años 2000? Praia do Rosa resurge como polo de fiesta y surf

El pequeño pueblo del sur de Brasil vuelve a posicionarse como una de las paradas preferidas por quienes buscan olas y noches intensas.

ENCLAVE JUVENIL. Un grupo de surfistas se desplazan por Praia do Rosa, en Brasil. / ARCHIVO ENCLAVE JUVENIL. Un grupo de surfistas se desplazan por Praia do Rosa, en Brasil. / ARCHIVO
Hace 1 Hs

El mapa del verano 2026 incluye el resurgimiento de un destino que hizo historia en los años 2000: Praia do Rosa. Este balneario brasileño aparece como una de las opciones favoritas de los argentinos que viajan en grupo, buscan precios razonables, y quieren vivir unos días de surf, naturaleza y noches que no terminan temprano.

Ubicada a 90 kilómetros de Florianópolis, la zona atrae a  jóvenes que pisan la arena y se sienten a gusto de inmediato con la música que emite algún parlante, las tablas en reposo y los hostels repletos de acentos argentinos. 

El regreso de Praia do Rosa

Durante los años 2000, Praia do Rosa aparecía como un clásico de los mochileros: sencillo, y lleno de albergues, fogones improvisados y planes espontáneos. Con el paso del tiempo, el lugar orientó su oferta hacia un público más familiar, lo que alejó a los grupos juveniles.

Sin embargo, el destino recuperó su identidad fresca gracias a varios factores: un tipo de cambio competitivo para los argentinos; la reactivación del turismo pospandemia; la conectividad aérea y el efecto multiplicador de los contenidos en redes, donde la estética natural del lugar se volvió protagonista.

BRASIL. Praia do Rosa se convierte en uno de los puntos favoritos para quienes viajan en grupo para disfrutar del verano. BRASIL. Praia do Rosa se convierte en uno de los puntos favoritos para quienes viajan en grupo para disfrutar del verano. / GOOGLE

Hoy Praia do Rosa vive un renacimiento, y atrae a nuevos viajeros que descubren un destino que combina playas amplias, morros verdes y un estilo relajado.

Qué hacer en Praia do Rosa

La fórmula del lugar se sostiene en tres pilares: surf, caminatas y fiesta.

Surf: las olas constantes atraen tanto a principiantes como a surfistas experimentados. Rosa Norte es el punto preferido por los argentinos, una playa donde las tablas se mezclan con parlantes, sombrillas y una energía joven que se mantiene desde la mañana hasta el atardecer.

Trekking: los cerros que rodean la bahía permiten acceder a playas más tranquilas y miradores naturales. Los senderos duran entre 20 y 30 minutos, y ofrecen vistas panorámicas que se viralizan rápido en redes.

Vida nocturna: con la caída del sol, el centro vibra al ritmo de los bares, restaurantes y boliches. El movimiento se concentra en pocas cuadras, lo que permite recorrer todo caminando y sin depender del auto.

Praia do Rosa no es un destino urbano: es un pueblo pequeño fácil y accesible. Esa cercanía potencia la sensación de libertad, una de las razones por las que tantos jóvenes lo eligen.

Hostels, playa y buena onda

Los hostels son el corazón del lugar. Allí se encuentran los viajeros de todo el país que llegan con el mismo plan: pasar un verano económico, hacer nuevas amistades y disfrutar del día sin estructuras.

Los mates compartidos, las noches con música al aire libre y los fogones improvisados generan un ambiente relajado que se mantiene toda la temporada. Para muchos, ese espíritu comunitario diferencia a Praia do Rosa de otros destinos más masivos.

WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas BrasilVacaciones de veranoJóvenes
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Opciones desde Tucumán: más rutas y variedad de precios para el verano 2026

Opciones desde Tucumán: más rutas y variedad de precios para el verano 2026

Anuncian chárter directo desde Tucumán con Río de Janeiro

Anuncian chárter directo desde Tucumán con Río de Janeiro

Leticia Bufoni, estrella del skate y récord mundial, se lanza a OnlyFans

Leticia Bufoni, estrella del skate y récord mundial, se lanza a OnlyFans

Tornado histórico en el sur de Brasil: más de 10.000 personas quedaron sin hogar en Paraná

Tornado histórico en el sur de Brasil: más de 10.000 personas quedaron sin hogar en Paraná

Brasil inauguró la estatua de la Virgen María más grande del mundo: supera al Cristo Redentor y convoca multitudes

Brasil inauguró la estatua de la Virgen María más grande del mundo: supera al Cristo Redentor y convoca multitudes

Lo más popular
Acusan de evasión millonaria a un grupo empresarial de Tucumán
1

Acusan de evasión millonaria a un grupo empresarial de Tucumán

¿Qué dijo la prensa internacional sobre la histórica remontada de Los Pumas en Escocia?
2

¿Qué dijo la prensa internacional sobre la histórica remontada de Los Pumas en Escocia?

Alberto Fernández anunció que le revocaron la residencia en España a Fabiola Yáñez
3

Alberto Fernández anunció que le revocaron la residencia en España a Fabiola Yáñez

Amplían una denuncia contra la Caja Popular por una deuda con el Siprosa
4

Amplían una denuncia contra la Caja Popular por una deuda con el Siprosa

Arbitrajes, poder y silencios: el sistema que mancha al fútbol en todos sus niveles
5

Arbitrajes, poder y silencios: el sistema que mancha al fútbol en todos sus niveles

“Estos días frescos en Tucumán los vamos a pagar caros entre diciembre y marzo”
6

“Estos días frescos en Tucumán los vamos a pagar caros entre diciembre y marzo”

Más Noticias
El pantalón que es tendencia y viene a reemplazar a los jeans clásicos: una moda que viene desde Europa

El pantalón que es tendencia y viene a reemplazar a los jeans clásicos: una moda que viene desde Europa

“Estos días frescos en Tucumán los vamos a pagar caros entre diciembre y marzo”

“Estos días frescos en Tucumán los vamos a pagar caros entre diciembre y marzo”

¿Nieve? Un manto blanco cubrió los cerros tucumanos

¿Nieve? Un manto blanco cubrió los cerros tucumanos

Qué provocó el aislamiento de Máximo Thomsen y cómo es su día a día en la cárcel

Qué provocó el aislamiento de Máximo Thomsen y cómo es su día a día en la cárcel

Quién es Javier Thomsen, el papá de Máximo que volvió a quedar en el centro del debate por el caso Báez Sosa

Quién es Javier Thomsen, el papá de Máximo que volvió a quedar en el centro del debate por el caso Báez Sosa

El proyecto que abre puertas: cómo la IA de unos alumnos cambió la vida del pequeño Byron

El proyecto que abre puertas: cómo la IA de unos alumnos cambió la vida del pequeño Byron

El tiempo en Tucumán: las lluvias despejaron el cielo y se viene una semana calurosa

El tiempo en Tucumán: las lluvias despejaron el cielo y se viene una semana calurosa

Luces extrañas en el cielo de Tucumán: ¿fueron aviones, satélites o estrellas?

Luces extrañas en el cielo de Tucumán: ¿fueron aviones, satélites o estrellas?

Comentarios