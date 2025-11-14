Secciones
Salta: personas descartaron bultos con 187 kilos de marihuana y 672 kilos de hojas de coca en estado natural

Cuando los involucrados notaron la aproximación de los gendarmes, se despojaron de la carga y huyeron en diferentes direcciones.

En infracción a las Leyes 23.737 "Estupefacientes" y 22.415 "Código Aduanero", los gendarmes decomisaron la totalidad de los elementos.
Hace 44 Min

En la localidad fronteriza de Aguas Blancas, Salta, oficiales de Gendarmería fueron alertados por el personal del Sistema Tecnológico de Vigilancia, quienes informaron sobre la presencia de personas que cargaban bultos. Cuando los involucrados notaron la aproximación de los gendarmes, se despojaron de la carga y huyeron en diferentes direcciones.

Tras la inspección de los bultos, los uniformados constataron la existencia de la sustancia ilegal y del vegetal.

El procedimiento se llevó a cabo en horas de la madrugada de hoy, cuando una patrulla pedestre de la Sección “Aguas Blancas” del Escuadrón 20 “Orán” recibieron un aviso sobre la presencia de personas que transportaban bultos similares a los utilizados para el tráfico de sustancias ilícitas.

Ante esta situación, los uniformados emprendieron recorridos a pie por la espesura del monte, que por inmediaciones a un sector denominado “La Viguera” visualizaron a los involucrados, quienes al percatarse de la presencia del personal de la Fuerza arrojaron un total de 46 bultos y huyeron en diferentes direcciones.

Inmediatamente, los funcionarios junto con los efectivos del Destacamento Móvil 5 aseguraron la zona y procedieron a trasladar los elementos hacia el asiento de la Subunidad, donde pudieron tomar contacto con la Fiscalía Descentralizada de Orán, que interiorizado de los hechos orientó la inspección de los bultos.

Se efectuó el registro de los mismo y se llevó a cabo las pruebas de campo Narcotest, las cuales arrojaron resultado positivo para cannabis sativa con un peso de 178 kilos 100 gramos y 672 kilos de hojas de coca en estado natural.

En infracción a las Leyes 23.737 “Estupefacientes” y 22.415 “Código Aduanero”, los gendarmes decomisaron la totalidad de los elementos.



