Titanic: subastan el reloj de Isidor Straus, el pasajero que se negó a abandonar a su esposa

El legado del Titanic continúa generando fascinación más de un siglo después de su trágico hundimiento. Ahora, una pieza histórica vuelve a captar la atención mundial: el reloj de bolsillo de oro perteneciente a Isidor Straus, uno de los pasajeros más ricos del transatlántico y protagonista —junto a su esposa Ida— de una de las historias de amor más recordadas del naufragio.
La casa de subastas Henry Aldridge & Son anunció que el reloj saldrá a la venta el 22 de noviembre de 2025, con una estimación que podría superar el millón de libras esterlinas (unos 1,13 millones de euros).
Una reliquia histórica del Titanic que marcó la hora exacta del hundimiento
La pieza es un reloj Jules Jurgensen de 18 quilates, recuperado junto al cuerpo de Isidor Straus días después de la tragedia. El mecanismo se detuvo exactamente a las 2:20 de la madrugada, la hora en que el Titanic desapareció bajo las aguas del Atlántico Norte el 15 de abril de 1912.
El reloj lleva grabadas las iniciales “IS” y la fecha 6 de febrero de 1888, probablemente correspondiente al 43° cumpleaños de Isidor. Desde entonces, el objeto ha sido conservado por la familia Straus, pasando de generación en generación como un testimonio directo del desastre.
Quiénes eran Isidor e Ida Straus, la pareja del Titanic que murió abrazada
Isidor era un reconocido empresario y copropietario de Macy’s, mientras que Ida era una figura destacada de la sociedad neoyorquina. Su historia trascendió gracias a su decisión de no separarse durante el hundimiento.
James Cameron inmortalizó su historia en la película “Titanic”, representándolos como la pareja que se abraza en la cama mientras el agua inunda el camarote. Pero la realidad histórica fue diferente.
Durante la evacuación, Ida recibió un lugar en el bote salvavidas n.º 8, donde viajaban pasajeros de primera clase. Cuando se le ofreció un asiento a Isidor debido a su edad, él se negó: “No iré antes que los demás hombres”. Ante eso, Ida rechazó subir al bote y decidió permanecer con su esposo. Testigos los vieron por última vez sentados juntos en tumbonas en la cubierta.
El cuerpo de Ida nunca fue hallado.
Una carta escrita a bordo también será subastada
El reloj no es la única pieza valiosa. También se subastará una carta escrita por Ida Straus desde el Titanic, valorada entre 100.000 y 150.000 libras. Se trata de una de las cartas más importantes vinculadas al barco que se conserva con su sobre original y el rarísimo matasellos Transatlantic 7.
En el texto, Ida describe el lujo del transatlántico:
“¡Qué barco! Tan enorme y tan magníficamente decorado. Nuestros camarotes están amueblados con el mejor gusto y con el máximo lujo”.
La carta está escrita en papel membretado del Titanic y dirigida a una amiga de la familia.
La historia de amor que sigue viva más de 100 años después
Aunque Ida no fue encontrada tras el naufragio, su historia quedó inmortalizada junto a la de su esposo. En la intersección de Broadway y West End Avenue, en Manhattan, se erige desde 1915 una estatua conmemorativa dedicada a los Straus.
La subasta del reloj renueva el interés por una de las historias más conmovedoras del Titanic, que sigue emocionando a generaciones enteras.