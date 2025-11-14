Titanic: subastan el reloj de Isidor Straus, el pasajero que se negó a abandonar a su esposa

Durante la evacuación, Ida recibió un lugar en el bote salvavidas n.º 8, donde viajaban pasajeros de primera clase. Cuando se le ofreció un asiento a Isidor debido a su edad, él se negó: “No iré antes que los demás hombres”. Ante eso, Ida rechazó subir al bote y decidió permanecer con su esposo. Testigos los vieron por última vez sentados juntos en tumbonas en la cubierta.