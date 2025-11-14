Trasladaba cocaína en una ambulancia fúnebre en Santiago del Estero: detuvieron al chofer en un control sobre la ruta 34

Un operativo de la Policía Federal Argentina (PFA) terminó con la detención de un joven que conducía una ambulancia fúnebre y que transportaba una carga de cocaína oculta junto al cuerpo de un fallecido. El procedimiento ocurrió este miércoles en la localidad de Santiago del Estero de Fernández, sobre la ruta nacional 34, durante un control de rutina.
Según informaron fuentes policiales, el hallazgo sorprendió a los uniformados desde el inicio: la documentación del traslado mortuorio presentaba irregularidades y el vehículo tenía detalles que despertaron sospechas.
El hallazgo: cocaína escondida en la caja mortuoria
El control vehicular se realizó en un puesto fijo de la PFA. Allí se decidió inspeccionar la ambulancia fúnebre y revisar la caja mortuoria. La sorpresa fue inmediata: además del cuerpo que trasladaban, había una “carga extra” de cocaína, cuya cantidad no fue informada oficialmente.
Los agentes secuestraron la droga y el vehículo fue puesto a disposición de la Justicia Federal.
Quién es el detenido y cómo sigue la causa
El conductor fue identificado como “Churito” Suárez, oriundo de Añatuya, departamento General Taboada. De acuerdo con los investigadores, la droga estaba estratégicamente oculta para pasar desapercibida bajo la apariencia de un traslado fúnebre.
La causa quedó en manos del Juzgado Federal de Guillermo Molinari, que ordenó la detención del chofer y la incautación del estupefaciente.
Suárez será indagado este jueves a las 8 de la mañana, mientras continúan las diligencias para determinar el origen, el destino y los posibles involucrados en la maniobra narco.
Un operativo narco inusual
El caso fue calificado por fuentes policiales como “un importante golpe al narcotráfico”, dado el método empleado: utilizar un vehículo fúnebre para intentar eludir los controles, confiando en que su apariencia permitiría un paso rápido por la ruta.
La investigación se mantiene activa y no se descartan nuevas detenciones en las próximas horas.