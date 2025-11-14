¿A qué hora ver la tan esperada entrevista de La China Suárez con Pergolini?

La China Suárez está en Argentina junto a Mauro Icardi, y tras sus idas y vueltas con Luzu y Olga, ella misma confirmó que este viernes estará en "Otro día perdido", el programa de Mario Pergolini para hablar sobre su nuevo proyecto audiovisual: la serie "Hija del fuego: la venganza de la bastarda", y también sobre aspectos de su vida personal. Además, Moria Casán anunció que recibirá a la actriz en el living de "La mañana con Moria".