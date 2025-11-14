¿A qué hora ver la tan esperada entrevista de La China Suárez con Pergolini?

La China Suárez está en Argentina junto a Mauro Icardi, y tras sus idas y vueltas con Luzu y Olga, ella misma confirmó que este viernes estará en "Otro día perdido", el programa de Mario Pergolini para hablar sobre su nuevo proyecto audiovisual: la serie "Hija del fuego: la venganza de la bastarda", y también sobre aspectos de su vida personal. Además, Moria Casán anunció que recibirá a la actriz en el living de "La mañana con Moria".
Fiel a la dinámica del ciclo, la actriz grabará su participación con Pergolini el viernes 14 de noviembre por la tarde, y la entrevista saldrá al aire esa misma noche, a las 22:30 en El Trece, en su horario regular. Por su parte, el mano a mano entre La One y La China Suárez se podrá ver el próximo lunes 17 de noviembre, desde las 9 de la mañana.
El dilema entre OLGA y LUZU TV por La China Suárez
En un principio, desde Disney, plataforma encargada del estreno de la serie que protagoniza La China, quisieron que la actriz fuera a "Tapados de laburo" (OLGA) para dar su entrevista. Sin embargo, Paula Chaves, conductora del programa, fue quien se negó a entrevistarla debido a los conflictos que tuvieron en el pasado. “Paula dijo que no. Ella no se quería meter a fogonear una pelea entre dos minas”, explicó Migue Granados.
De ahí, la entrevista se movió a LUZU TV. Nicolás Occhiato se la ofreció tanto a Diego Leuco en "Antes que nadie" como a Fede Popgold en "Patria y familia". Por temas de disponibilidad horaria de La China, fueron por la primera opción. Sin embargo, el equipo de la actriz tuvo una exigencia: que Occhiato apareciera en la entrevista, algo que él no pudo aceptar.
“Ahí dijimos ‘pará, el programa son los chicos, son los cuatro: Diego, Yoyi, Trinche y Mica’. Nunca me metí yo en una nota, ¿por qué lo haría? Yo no tengo por qué meterme en una nota de ellos, no tiene sentido. Y ahí ellos prefirieron que no y listo”, explicó el conductor