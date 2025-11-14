Secciones
¿A qué hora ver la tan esperada entrevista de La China Suárez con Pergolini?

La actriz será la entrevistada del conductor de "Otro día perdido", esta noche por El Trece.

La China Suárez está en Argentina junto a Mauro Icardi, y tras sus idas y vueltas con Luzu y Olga, ella misma confirmó que este viernes estará en "Otro día perdido", el programa de Mario Pergolini para hablar sobre su nuevo proyecto audiovisual: la serie "Hija del fuego: la venganza de la bastarda", y también sobre aspectos de su vida personal. Además, Moria Casán anunció que recibirá a la actriz en el living de "La mañana con Moria".

Fiel a la dinámica del ciclo, la actriz grabará su participación con Pergolini el viernes 14 de noviembre por la tarde, y la entrevista saldrá al aire esa misma noche, a las 22:30 en El Trece, en su horario regular. Por su parte, el mano a mano entre La One y La China Suárez se podrá ver el próximo lunes 17 de noviembre, desde las 9 de la mañana.

El dilema entre OLGA y LUZU TV por La China Suárez

En un principio, desde Disney, plataforma encargada del estreno de la serie que protagoniza La China, quisieron que la actriz fuera a "Tapados de laburo" (OLGA) para dar su entrevista. Sin embargo, Paula Chaves, conductora del programa, fue quien se negó a entrevistarla debido a los conflictos que tuvieron en el pasado. “Paula dijo que no. Ella no se quería meter a fogonear una pelea entre dos minas”, explicó Migue Granados.

De ahí, la entrevista se movió a LUZU TV. Nicolás Occhiato se la ofreció tanto a Diego Leuco en "Antes que nadie" como a Fede Popgold en "Patria y familia". Por temas de disponibilidad horaria de La China, fueron por la primera opción. Sin embargo, el equipo de la actriz tuvo una exigencia: que Occhiato apareciera en la entrevista, algo que él no pudo aceptar.

“Ahí dijimos ‘pará, el programa son los chicos, son los cuatro: Diego, Yoyi, Trinche y Mica’. Nunca me metí yo en una nota, ¿por qué lo haría? Yo no tengo por qué meterme en una nota de ellos, no tiene sentido. Y ahí ellos prefirieron que no y listo”, explicó el conductor

