La contundente reacción de “Dibu” Martínez a las críticas del DT de Italia sobre las Eliminatorias Sudamericanas

Las palabras del exvolante italiano aparecieron en un momento delicado para la Azzurra, que vuelve a estar al borde del repechaje. Italia viene de derrotar 2-0 a Moldavia, pero continúa segunda en el Grupo I, tres puntos por debajo de Noruega, que además sostiene una diferencia de gol casi imposible de descontar. Para acceder de forma directa al Mundial, los de Gattuso necesitan golear por nueve tantos en la última fecha.