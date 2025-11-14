Secciones
La contundente reacción de “Dibu” Martínez a las críticas del DT de Italia sobre las Eliminatorias Sudamericanas

El arquero de la Selección argentina defendió la competitividad de la CONMEBOL y sostuvo que en Europa “no conocen” las dificultades de la región, tras las críticas de Gennaro Gattuso.

FIRME RESPUESTA. Dibu Martínez defendió la dureza de las Eliminatorias sudamericanas tras las críticas de Gennaro Gattuso. FIRME RESPUESTA. Dibu Martínez defendió la dureza de las Eliminatorias sudamericanas tras las críticas de Gennaro Gattuso.
Hace 1 Hs

La polémica que abrió Gennaro Gattuso con sus críticas al sistema de clasificación al Mundial encontró una réplica inmediata desde la Selección argentina. Emiliano “Dibu” Martínez recogió el guante y respondió con firmeza ante las declaraciones del técnico italiano, quien había cuestionado la cantidad de cupos que la CONMEBOL tiene rumbo a 2026.

En diálogo con DSports, el arquero campeón del mundo planteó que las diferencias entre continentes van mucho más allá de la cantidad de plazas disponibles. “Ellos juegan siempre en canchas perfectas, mojaditas… No saben lo que es Sudamérica”, aseguró, marcando una línea muy clara entre las condiciones que encuentran las selecciones europeas y lo que se vive en la región.

Martínez profundizó sobre esas “otras complejidades” que, según él, en Europa no se dimensionan: viajes largos, climas extremos, altitud, canchas irregulares y una presión ambiental que forma parte del ADN de las Eliminatorias sudamericanas. “Existen otras cosas que allá no ven”, insistió.

El intercambio se disparó luego de que Gattuso cuestionara el aumento de cupos en Sudamérica, donde clasifican seis equipos de manera directa y un séptimo va al repechaje. “No es justo”, había dicho el DT, al remarcar que en Europa los grupos son “cerrados” y que le provocaba “tristeza” ver a tantos países sudamericanos entrar sin pasar por una repesca.

Las palabras del exvolante italiano aparecieron en un momento delicado para la Azzurra, que vuelve a estar al borde del repechaje. Italia viene de derrotar 2-0 a Moldavia, pero continúa segunda en el Grupo I, tres puntos por debajo de Noruega, que además sostiene una diferencia de gol casi imposible de descontar. Para acceder de forma directa al Mundial, los de Gattuso necesitan golear por nueve tantos en la última fecha.

Ese presente contrasta con la solidez reciente de la Selección argentina, líder del continente, campeona de la Copa América 2021 y del Mundial de Qatar 2022. La realidad también se refleja en el ranking FIFA: incluso los equipos sudamericanos que quedaron afuera de la zona de clasificación se ubican por encima de varios rivales europeos que integran el grupo de Italia.

En medio de ese escenario, la voz de "Dibu" volvió a poner en primer plano la discusión eterna sobre qué región tiene el camino más complejo hacia la Copa del Mundo. Y lo hizo con el estilo directo que lo caracteriza, dejando claro que, para él, Sudamérica no necesita pruebas para demostrar su nivel competitivo.

