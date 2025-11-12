Crimen de Cecilia Strzyzowski: Marcela Acuña acusó a su hijo y buscó desligar a Emerenciano Sena

Marcela Acuña, una de las imputadas como coautora del femicidio deCecilia Strzyzowski, declaró en el juicio y sorprendió al acusar directamente a su hijo, César Sena, mientras intentó desligar a su esposo, Emerenciano Sena, del crimen que conmocionó a Chaco en 2023.
“Creo que hice lo incorrecto, me manejé como mamá”, reconoció Acuña, al admitir que intentó encubrir a su hijo tras el asesinato de Cecilia.
“No quería que se entere Emerenciano”
Durante su declaración, la dirigente social chaqueña sostuvo que intentó ocultar lo sucedido a su marido porque “quería proteger a César”.
“Por sus valores, él lo iba a llevar a la policía si se trataba de lo que yo imaginaba”, afirmó, en un intento de despegar a Emerenciano Sena de cualquier responsabilidad.
También trató de desvincularse del crimen del que se acusa a su hijo:
“¿Qué móvil del crimen podría tener contra una chica que solamente le daba amor a mi hijo?”.
Acuña argumentó que sus acciones posteriores —como comprar un celular nuevo y cambiar de número— no fueron para encubrir un asesinato, sino producto del miedo y la confusión.
El momento en que vio algo extraño en su casa
La mujer relató que el 2 de junio de 2023, día en que desapareció Cecilia Strzyzowski, notó una actitud extraña en su hijo:
“Lo vi con una cuellera pese al calor y tenía rasguños. Me dijo que se había peleado con Cecilia”.
Luego describió una escena que marcó un punto de inflexión en la causa:
“Vi una puerta semiabierta, algo raro porque nadie entraba. Entré y vi un bulto, pero no era un cuerpo. Salí espantada”.
Acuña aseguró que le pidió a Gustavo Obregón que revisara la casa, pero le ocultó la situación a su esposo.
“Mentí porque tenía miedo por César”, reiteró.
“Nunca odié a Cecilia”
En un pasaje de su testimonio, Acuña habló de su vínculo con la víctima:
“Cecilia era una chica más de todas las que tenía César. Me gustaba porque era más grande y pensaba que podría tener una relación más estable”.
Dijo haberse enterado por redes sociales del casamiento de su hijo con Cecilia y aseguró que, aunque discutieron, nunca hubo conflictos con la joven.
“¿Cómo voy a odiar a una persona que apenas conocía? Nunca tuvimos una pelea”, sostuvo emocionada.
El crimen que conmocionó a Chaco
Cecilia Strzyzowski fue vista por última vez el 2 de junio de 2023, cuando ingresó a la casa de sus suegros, los Sena, en Resistencia. Una cámara registró su llegada, pero nunca su salida.
La investigación determinó que fue asesinada dentro de la vivienda, y que su cuerpo fue trasladado a la chanchería familiar, donde habría sido incinerado.
De acuerdo con la pericia del Equipo de Antropología Forense de Córdoba, los restos fueron expuestos a temperaturas de entre 800 y 1.000 grados durante varias horas.
Los acusados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski
César Sena (20 años): acusado de homicidio triplemente agravado por el vínculo, por violencia de género y por el concurso premeditado de dos o más personas. La fiscalía lo señala como autor material del femicidio.
Emerenciano Sena y Marcela Acuña: imputados como coautores, acusados de planificar y encubrir el crimen, utilizando su poder político para desviar la investigación.
Fabiana González y José Gustavo Obregón: procesados por encubrimiento agravado, acusados de limpiar la casa y trasladar objetos personales de la víctima.
Gustavo Melgarejo y Griselda Reinoso: cuidadores de la “chanchería”, señalados por permitir la quema de elementos vinculados al caso.
Un juicio que reaviva el dolor
A más de dos años del crimen, el juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski reabre heridas en Chaco. Las declaraciones del clan Sena revelan nuevas tensiones familiares y estrategias cruzadas de defensa, mientras la sociedad chaqueña espera justicia por una de las causas más impactantes de los últimos años.