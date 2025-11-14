El reloj detenido en la hora final del Titanic será subastado y podría romper todos los récords

La historia de Isidor e Ida Straus es una de las más recordadas del Titanic, en parte gracias a su recreación en la célebre película de James Cameron de 1997. La pareja, que llevaba 41 años de matrimonio y tenía seis hijos, fue retratada como los ancianos que se abrazaban en su camarote mientras el barco se hundía. En la vida real, la última noche del Titanic, Ida rechazó su lugar en un bote salvavidas para no separarse de su esposo. “Donde tú vayas, yo voy”, habría dicho, según los testimonios de sobrevivientes.