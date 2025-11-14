Cuánto se gana en la Copa Potrero 2025: los premios millonarios del torneo que organiza el "Kun" Agüero

La Copa Potrero 2025, creada y organizada por Sergio “Kun” Agüero, volvió a instalarse como uno de los eventos más atractivos del año para jugadores amateurs, equipos barriales y figuras del fútbol profesional. El torneo, que se disputa desde hoy hasta el 23 de noviembre en el club municipal Derqui bajo el formato de fútbol 7, combina el espíritu del potrero con una estructura profesional… y con un premio económico que sorprende.