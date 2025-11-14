Secciones
Cuánto se gana en la Copa Potrero 2025: los premios millonarios del torneo que organiza el "Kun" Agüero

El torneo creado por el exjugador de la selección ofrece una bolsa total de U$S 350.000 y vuelve a combinar espíritu de potrero con premios millonarios.

Hace 1 Hs

La Copa Potrero 2025, creada y organizada por Sergio “Kun” Agüero, volvió a instalarse como uno de los eventos más atractivos del año para jugadores amateurs, equipos barriales y figuras del fútbol profesional. El torneo, que se disputa desde hoy hasta el 23 de noviembre en el club municipal Derqui bajo el formato de fútbol 7, combina el espíritu del potrero con una estructura profesional… y con un premio económico que sorprende.

Los premios: cuánto paga la Copa Potrero 2025

En esta edición, la competencia repartirá un total de U$S 350.000 (abonados en pesos al tipo de cambio oficial). El desglose deja en claro por qué tantos equipos se anotan para participar:

Campeón: U$S 210.000

Subcampeón: U$S 50.000

3° y 4° puesto: U$S 25.000 cada uno

5° al 8° puesto: U$S 10.000 cada uno

Además del dinero, la organización entregará trofeos individuales al Mejor Jugador, Mejor Arquero y Goleador del torneo, distinciones que año a año adquieren más prestigio.

Para el "Kun" Agüero, la idea siempre fue clara: “La Copa Potrero llegó para quedarse. Queremos darles a los jugadores de barrio una experiencia profesional, competir por gloria… y también por premios importantes”, destacó en la previa.

Un formato atractivo y un torneo que crece

La Copa Potrero se disputa con equipos de distintos barrios del país y clubes formados especialmente para este torneo, muchos de ellos reforzados con futbolistas retirados o en actividad. Los partidos son de 7 contra 7, con dos tiempos de 20 minutos y definición por penales en fase de grupos cuando hay empate. 

El certamen viene consolidándose como una vidriera: mezcla fútbol de potrero, producción televisiva profesional e historias que conectan con miles de espectadores.

Figuras que participan en la Copa Potrero

Como cada año, la competencia reúne a grandes nombres del fútbol argentino e internacional, lo que le da un salto de calidad inmediato. En esta edición participan:

Mauro Zárate, Gonzalo Bergessio, Giovanni Moreno

Carlos Tevez (Fuerte Apache)

Pablo Mouche, Santiago Silva, Matías Suárez, Leonardo Pisculichi

Cristian Lucchetti, Cristian Erbes, Nicolás Bertolo, Mariano Pavone (Operativo Panda)

Augusto Fernández, Rubens Sambueza, Leonardo Ulloa

Fabián Cubero y Franco Di Santo (Dibu FC), entre otros.

La presencia de estas figuras convierte cada jornada en un espectáculo que combina nostalgia, jerarquía y el folklore propio del fútbol 7.

Cómo ver la Copa Potrero 2025

Toda la competencia se transmite a través de:

ESPN, Disney+ (Plan Premium) y ESPN Fans en YouTube. 

