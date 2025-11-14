Riesgos de la neurotecnología: Unesco estableció las primeras leyes éticas para que tu mente siga siendo privada

La necesidad de cuidar la privacidad de la mente

“La neurotecnología tiene el potencial de definir la próxima frontera del progreso humano, pero no está exenta de riesgos. Con la adopción de este nuevo instrumento normativo, la Unesco establece límites claros y consagra la inviolabilidad de la mente humana. Este texto encarna una profunda convicción: que el progreso tecnológico solo vale la pena si está guiado por la ética, la dignidad y la responsabilidad hacia las generaciones futuras”, informó en el comunicado Audrey Azoulay, Directora General de la Unesco.