Una startup de inteligencia artificial cofundada por un argentino abre una búsqueda de talento

En un escenario signado por los despidos en grandes empresas tecnológicas, una noticia trae un respiro al ecosistema digital argentino. La startup francoargentina The Mobile-First Company especializada en inteligencia artificial (IA) recaudó 12 millones de dólares en una ronda de inversión liderada por los fondos Base10 Partners y Lightspeed Venture Partners. El anuncio vino acompañado de otro dato clave: la empresa abrió una búsqueda para cubrir más de 30 vacantes con el fin de ampliar su hub tecnológico.
El monto recaudado se destinará a acelerar el desarrollo de productos y a fortalecer el equipo técnico. Fundada por el francés Jeremy Goillot y el argentino Franco Pinto, la compañía ya cuenta con presencia en Estados Unidos, Francia y la Argentina, y planea convertir al país en el corazón de su operación tecnológica.
Qué hace The Mobile-First Company
El producto principal de esta firma es Allo, una aplicación que funciona como sistema telefónico inteligente. Conecta las llamadas al CRM, responde mensajes, gestiona reservas y automatiza tareas sin intervención humana. Hoy lo usan más de 5.000 empresas en todo el mundo y su crecimiento no cesa: desde enero de 2025, sus ingresos subieron el 50% cada mes.
Pero la apuesta no termina ahí. Con el nuevo capital, The Mobile-First Company planea lanzar dos nuevas apps que amplían su ecosistema:
- Due, una herramienta de facturación inteligente que permite crear y enviar comprobantes desde el celular.
- Claim, una app de gestión de gastos con IA que escanea recibos, los clasifica y genera reportes automáticos.
La meta es clara: ofrecer software simple, accesible y diseñado para quienes no tienen grandes presupuestos ni equipos de IT.
Qué perfiles busca la empresa y cómo postularse
La empresa abrió más de 30 vacantes. Los perfiles más buscados son:
- AI Engineer
- Senior Backend Developer
- Senior React Native Developer
- Senior Frontend Developer
También hay lugar para perfiles de producto y diseño que tengan una mirada práctica e innovadora.
Las posiciones son full time y en formato híbrido al combinar trabajo remoto con encuentros presenciales en los hubs de Buenos Aires, Miami y París.
Quienes quieran postularse pueden hacerlo desde el sitio oficial de The Mobile-First Company (themobilefirstcompany.com), donde se detallan las búsquedas activas y los requisitos para cada rol.
Sueldos en dólares y una cultura global
La compañía ofrece salarios competitivos en dólares o su equivalente local, además de participación accionaria para que cada empleado forme parte del crecimiento del proyecto.
El equipo tiene un ritmo acelerado, trabaja en distintos husos horarios y cada trimestre realiza retiros de planificación de diez días en el exterior, con el objetivo de conectar y recargar energía.
Según los fundadores, no se priorizan los años de experiencia, sino las ganas de crear tecnología útil y con impacto real.