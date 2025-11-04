Secciones
Una startup de inteligencia artificial cofundada por un argentino abre una búsqueda de talento

The Mobile-First Company recaudó 12 millones de dólares y anunció que cubrirá más de 30 puestos laborales con salarios en moneda extranjera y modalidad híbrida.

THE MOBILE-FIRST COMPANY. De izquierda a derecha: Hawaï Maarek (Head of Strategy & Ops), Franco Pinto (CTO y Co-fundador), Maria Correa (SEO), Sabrina Cerviño (People & Talent Manager) y Jérémy Goillot (CEO & Fundador) THE MOBILE-FIRST COMPANY. De izquierda a derecha: Hawaï Maarek (Head of Strategy & Ops), Franco Pinto (CTO y Co-fundador), Maria Correa (SEO), Sabrina Cerviño (People & Talent Manager) y Jérémy Goillot (CEO & Fundador) / GOOGLE
Hace 8 Min

En un escenario signado por los despidos en grandes empresas tecnológicas, una noticia trae un respiro al ecosistema digital argentino. La startup francoargentina The Mobile-First Company especializada en inteligencia artificial (IA) recaudó 12 millones de dólares en una ronda de inversión liderada por los fondos Base10 Partners y Lightspeed Venture Partners. El anuncio vino acompañado de otro dato clave: la empresa abrió una búsqueda para cubrir más de 30 vacantes con el fin de ampliar su hub tecnológico.

El monto recaudado se destinará a acelerar el desarrollo de productos y a fortalecer el equipo técnico. Fundada por el francés Jeremy Goillot y el argentino Franco Pinto, la compañía ya cuenta con presencia en Estados Unidos, Francia y la Argentina, y planea convertir al país en el corazón de su operación tecnológica.

Qué hace The Mobile-First Company

El producto principal de esta firma es Allo, una aplicación que funciona como sistema telefónico inteligente. Conecta las llamadas al CRM, responde mensajes, gestiona reservas y automatiza tareas sin intervención humana. Hoy lo usan más de 5.000 empresas en todo el mundo y su crecimiento no cesa: desde enero de 2025, sus ingresos subieron el 50% cada mes.

Pero la apuesta no termina ahí. Con el nuevo capital, The Mobile-First Company planea lanzar dos nuevas apps que amplían su ecosistema:

- Due, una herramienta de facturación inteligente que permite crear y enviar comprobantes desde el celular.

- Claim, una app de gestión de gastos con IA que escanea recibos, los clasifica y genera reportes automáticos.

La meta es clara: ofrecer software simple, accesible y diseñado para quienes no tienen grandes presupuestos ni equipos de IT.

Qué perfiles busca la empresa y cómo postularse

La empresa abrió más de 30 vacantes. Los perfiles más buscados son:

- AI Engineer

- Senior Backend Developer

- Senior React Native Developer

- Senior Frontend Developer

También hay lugar para perfiles de producto y diseño que tengan una mirada práctica e innovadora.

Las posiciones son full time y en formato híbrido al combinar trabajo remoto con encuentros presenciales en los hubs de Buenos Aires, Miami y París.

EMPLEO. Tras levantar U$S12 millones, startup argentina de IA busca personal y paga en dólares EMPLEO. Tras levantar U$S12 millones, startup argentina de IA busca personal y paga en dólares / CAPTURA DE PANTALLA

Quienes quieran postularse pueden hacerlo desde el sitio oficial de The Mobile-First Company (themobilefirstcompany.com), donde se detallan las búsquedas activas y los requisitos para cada rol.

Sueldos en dólares y una cultura global

La compañía ofrece salarios competitivos en dólares o su equivalente local, además de participación accionaria para que cada empleado forme parte del crecimiento del proyecto.

El equipo tiene un ritmo acelerado, trabaja en distintos husos horarios y cada trimestre realiza retiros de planificación de diez días en el exterior, con el objetivo de conectar y recargar energía.

Según los fundadores, no se priorizan los años de experiencia, sino las ganas de crear tecnología útil y con impacto real.

Comentarios