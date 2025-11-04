Una startup de inteligencia artificial cofundada por un argentino abre una búsqueda de talento

En un escenario signado por los despidos en grandes empresas tecnológicas, una noticia trae un respiro al ecosistema digital argentino. La startup francoargentina The Mobile-First Company especializada en inteligencia artificial (IA) recaudó 12 millones de dólares en una ronda de inversión liderada por los fondos Base10 Partners y Lightspeed Venture Partners. El anuncio vino acompañado de otro dato clave: la empresa abrió una búsqueda para cubrir más de 30 vacantes con el fin de ampliar su hub tecnológico.