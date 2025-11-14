Cómo fueron los últimos años de Yiya Murano y por qué no está enterrada con su nombre

Cómo murió Yiya Murano y por qué no fue enterrada con su nombre

A Yiya le gustaba dar entrevistas y lo hizo hasta 2012, año en que su familia decidió resguardarla porque, según le contó una sobrina a Infobae, sufría de demencia senil. "No se acuerda de nada. Desvaría y hemos decidido que nadie más tenga acceso a ella”, declaró. A su vez buscaron que su muerte no trascendiera. Los pocos familiares que le quedaban se oponían a la fascinación que Yiya tenía por la fama y lo mediático. Ni siquiera su hijo, Martín Murano, fue informado del fallecimiento de su madre.