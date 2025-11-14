Cómo fueron los últimos años de Yiya Murano y por qué no está enterrada con su nombre

El jueves llegó a Flow, Yiya, la serie que reconstruye uno de los casos policiales más impactantes de la Argentina. La ficción revive la vida de María de las Mercedes Bernardina Bolla Aponte de Murano (popularmente conocida como Yiya Murano) y se adentra en los vínculos, engaños y tensiones que rodearon a la mujer señalada como la “envenenadora de Monserrat”.
Pero detrás de la ficción hay un caso real que conmocionó al país en los años 70. Murano fue acusada de asesinar a tres amigas utilizando veneno, un delito que sacudió a la sociedad porteña y derivó en uno de los juicios más comentados de la época. Su figura, envuelta en misterio y controversia, sigue generando fascinación y debates, y ahora vuelve a estar en el centro de la escena gracias a esta nueva producción.
Cómo murió Yiya Murano y por qué no fue enterrada con su nombre
A Yiya le gustaba dar entrevistas y lo hizo hasta 2012, año en que su familia decidió resguardarla porque, según le contó una sobrina a Infobae, sufría de demencia senil. "No se acuerda de nada. Desvaría y hemos decidido que nadie más tenga acceso a ella”, declaró. A su vez buscaron que su muerte no trascendiera. Los pocos familiares que le quedaban se oponían a la fascinación que Yiya tenía por la fama y lo mediático. Ni siquiera su hijo, Martín Murano, fue informado del fallecimiento de su madre.
“Está enterrada como Mercedes Bolla”, reveló su hijo. Su familia trató de alejarla de la leyenda maldita que Yiya alimentó en sus últimos años. La tumba de Yiya es casi anónima. Sus familiares, los que estuvieron con ella en sus últimos días, buscaron que ningún curioso visitara la tumba ni se enterara de su muerte.
La historia de Yiya Murano, la "envenenadora de Monserrat"
Nacida el 20 de mayo de 1930, Yiya Murano fue condenada a prisión perpetua, pero al ser beneficiada por la ley del dos por uno apenas estuvo 16 años en prisión durante dos etapas. Se casó en 1953 con el abogado Antonio Murano (murió en 1985, pero nada vinculado a un crimen perpetrado por su pareja), al tiempo que tenía un hermano que era militar del Ejército que llegó a ser general, situación que muchos estiman que la llevó a ella a no usar nunca el apellido de soltera.
Yiya Murano: las promesas de ganancias económicas y los asesinatos
Carmen Zulema "Mema" del Giorgio de Venturini, prima segunda de Yiya Murano, fue la puerta de entrada a una red de engaños financieros. Sedujo a familiares y amigas con la promesa de jugosos intereses, y tras el éxito inicial de "Mema" con una inversión pequeña, la cadena se expandió.
La vecina de "Mema", Nilda Adelina Gamba, y su amiga, Lelia Elida "Chicha" Formisano de Ayala, también entregaron su dinero a Murano, cautivadas por la promesa de grandes dividendos. Mientras la estafa crecía, Yiya intensificaba su amistad y las visitas a sus víctimas.
- La primera en morir fue Nilda. El sábado 10 de febrero de 1979, Gamba sintió náuseas y fuertes dolores estomacales. Diagnosticada con intoxicación, recordó el té que había compartido con Yiya esa tarde. Murano se ofreció a cuidarla, pero Gamba empeoró, entró en coma y murió la madrugada del domingo. La asesina intentó que el primer médico, Denner, firmara el certificado; él se negó, pero ella logró que el médico de la cochería lo hiciera a cambio de una propina, declarando la muerte como paro cardíaco no traumático, evitando la autopsia.
- La segunda muerte (Formisano): días después, el 22 de febrero, Murano debía devolverle el dinero a "Chicha" Formisano. Fue a su casa a tomar el té para "tranquilizarla". Aunque quedaron en verse para ir al teatro, los vecinos alertaron a la Policía por un fuerte olor. Al forzar la puerta, encontraron el cadáver de "Chicha" sentado frente al televisor, con restos de pescado, masas finas y una taza de té. Nuevamente, el médico de la funeraria extendió el certificado por infarto de miocardio no traumático.
- La tercera muerte (Del Giorgio): El 24 de marzo, "Mema" Del Giorgio Venturini sintió náuseas y malestar. Cayó en el pasillo alertando a los vecinos. Justo cuando llegaba Yiya, les preguntó si "Mema" había dicho algo antes de perder el conocimiento. La prima segunda murió en la ambulancia. Murano, en el hospital, preguntó al médico si la autopsia sería necesaria.