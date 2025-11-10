Secciones
DeportesRugby

El espectacular try de un tucumano que fue elegido como la mejor jugada del triunfo de Los Pumas sobre Gales

Matera tomó la pelota atrás, aceleró y lanzó un zurdazo exacto. Carreras transformó la acción en un try muy festejado.

GRAN TRIUNFO. Los Pumas vencieron en Cardiff a Gales, con un gran trabajo de Mateo Carreras. GRAN TRIUNFO. Los Pumas vencieron en Cardiff a Gales, con un gran trabajo de Mateo Carreras.
Hace 1 Hs

Un instante de inspiración individual cambió el pulso del partido en Cardiff. En el cierre del primer tiempo, Pablo Matera aceleró desde campo propio, cruzó la mitad de cancha y detectó (con una claridad quirúrgica) que Mateo Carreras quedaba liberado por la izquierda. Con un zurdazo perfecto, levantó un kick que cayó justo donde debía. El tucumano corrió, se anticipó a la defensa y apoyó el cuarto try argentino, el que selló el 31-14 parcial rumbo al vestuario. Esa acción fue elegida por la transmisión oficial como la mejor del encuentro.

Hasta entonces, Los Pumas ya se habían mostrado superiores. El inicio del partido dejó un dominio marcado del equipo argentino, que apoyó dos tries en los primeros 10 minutos: primero con Pedro Delgado y luego con Gerónimo Prisciantelli, tras una asistencia aérea de Santiago Carreras. Sin embargo, Gales reaccionó a tiempo, empujado por su público, y niveló el score con las conquistas de Tomos Williams y Dewi Lake.

El momento de quiebre en el partido de Los Pumas

La tarjeta amarilla a Ben Thomas (por un golpe sin pelota) volvió a inclinar la balanza a favor del conjunto argentino. Un penal volvió a poner arriba a la visita y, cuando Gales intentó recomponerse, Argentina aprovechó los espacios: antes del descanso llegaron los tries de Simón Benítez Cruz y del mencionado Carreras.

El segundo tiempo mantuvo el vértigo. Bautista Delguy sumó otra conquista apenas reanudado el juego y el local quedó condicionado por una nueva amonestación. Jac Morgan descontó para el "Dragón", pero la noche ya tenía dueño. Con oficio, la defensa argentina controló el ritmo, administró la ventaja y permitió que los suplentes entraran con confianza. Prisciantelli volvió a zambullirse en el ingoal y firmó doblete. Sobre el cierre, Santiago Grondona apoyó el último try y decoró el 52-28 definitivo.

La victoria no sólo refuerza la posición argentina en el ranking mundial, sino que además fortalece la búsqueda de ser cabeza de serie en el próximo sorteo mundialista. Ahora, la gira sigue en Europa: el domingo, desde las 12.10 (hora argentina), el rival será Escocia.

Temas Los PumasEscociaPablo MateraBautista DelguySantiago Carreras
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Corrió desde los tres años, fue campeón argentino, se bajó del cuatri tras doce operaciones y hoy volvió a lo más alto del cross argentino

Corrió desde los tres años, fue campeón argentino, se bajó del cuatri tras doce operaciones y hoy volvió a lo más alto del cross argentino

Lo más popular
Alberto Fernández postula a Axel Kicillof y a Sergio Massa como candidatos presidenciales 2027
1

Alberto Fernández postula a Axel Kicillof y a Sergio Massa como candidatos presidenciales 2027

Cuáles son los principales ejes en debate por la reforma electoral en Tucumán
2

Cuáles son los principales ejes en debate por la reforma electoral en Tucumán

Del sufrimiento a la celebración: cómo Atlético Tucumán venció a Godoy Cruz y se quedó en Primera
3

Del sufrimiento a la celebración: cómo Atlético Tucumán venció a Godoy Cruz y se quedó en Primera

Marcelo Ortiz jugó en gran nivel y fue la figura de Atlético Tucumán contra los mendocinos
4

Marcelo Ortiz jugó en gran nivel y fue la figura de Atlético Tucumán contra los mendocinos

Las avenidas de Tucumán que no se hicieron y otras a medio camino
5

Las avenidas de Tucumán que no se hicieron y otras a medio camino

La voluntad de una joven derivó en una adopción poco tradicional en Concepción
6

La voluntad de una joven derivó en una adopción poco tradicional en Concepción

Más Noticias
Alberto Fernández postula a Axel Kicillof y a Sergio Massa como candidatos presidenciales 2027

Alberto Fernández postula a Axel Kicillof y a Sergio Massa como candidatos presidenciales 2027

Marcelo Ortiz jugó en gran nivel y fue la figura de Atlético Tucumán contra los mendocinos

Marcelo Ortiz jugó en gran nivel y fue la figura de Atlético Tucumán contra los mendocinos

Hugo Colace, luego de que Atlético aseguró la permanencia: “Estos jugadores se merecían este triunfo”

Hugo Colace, luego de que Atlético aseguró la permanencia: “Estos jugadores se merecían este triunfo”

Atlético explotó en un abrazo y en insultos a la dirigencia: alivio y bronca en una misma noche

Atlético explotó en un abrazo y en insultos a la dirigencia: alivio y bronca en una misma noche

Del sufrimiento a la celebración: cómo Atlético Tucumán venció a Godoy Cruz y se quedó en Primera

Del sufrimiento a la celebración: cómo Atlético Tucumán venció a Godoy Cruz y se quedó en Primera

Cuáles son los principales ejes en debate por la reforma electoral en Tucumán

Cuáles son los principales ejes en debate por la reforma electoral en Tucumán

La voluntad de una joven derivó en una adopción poco tradicional en Concepción

La voluntad de una joven derivó en una adopción poco tradicional en Concepción

El tenis decidió traer los grandes eventos que Tucumán estaba dejando pasar

El tenis decidió traer los grandes eventos que Tucumán estaba dejando pasar

Comentarios