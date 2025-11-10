El espectacular try de un tucumano que fue elegido como la mejor jugada del triunfo de Los Pumas sobre Gales

Un instante de inspiración individual cambió el pulso del partido en Cardiff. En el cierre del primer tiempo, Pablo Matera aceleró desde campo propio, cruzó la mitad de cancha y detectó (con una claridad quirúrgica) que Mateo Carreras quedaba liberado por la izquierda. Con un zurdazo perfecto, levantó un kick que cayó justo donde debía. El tucumano corrió, se anticipó a la defensa y apoyó el cuarto try argentino, el que selló el 31-14 parcial rumbo al vestuario. Esa acción fue elegida por la transmisión oficial como la mejor del encuentro.