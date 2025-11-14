Roya Karimi, la atleta afgana que venció el matrimonio infantil y las restricciones talibanas para brillar en Europa

Su carrera deportiva avanzó con velocidad. Este año ganó el oro en la categoría Wellness del Abierto de Stoperiet, en Noruega, donde se evalúa el equilibrio físico, la apariencia natural y una belleza discreta. Vestida con un bikini verde con cristales, la piel bronceada para resaltar la musculatura y un maquillaje adaptado a los estándares del concurso, deslumbró a los jueces. Después triunfó en el prestigioso Clásico de Noruega 2025, uno de los torneos más importantes del norte de Europa, lo que le abrió las puertas de los Campeonatos Europeos y, finalmente, de los Mundiales que comienzan el 27 de noviembre.