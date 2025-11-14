Secciones
Copa Potrero 2025: fechas, horarios, resultados y todo lo que hay que saber del torneo creado por el Kun Agüero

Del 14 al 23 de noviembre, la Copa Potrero 2025 se juega en el club municipal Derqui con transmisión de ESPN y Disney+

Hace 1 Hs

La Copa Potrero 2025 ya está en marcha y volvió a convertirse en uno de los eventos deportivos más vibrantes del año. Organizada por Sergio “Kun” Agüero, la competencia reúne desde el 14 al 23 de noviembre a equipos de distintos barrios del país, streamers, jugadores amateurs y figuras invitadas, todos reunidos en el club municipal Derqui para disputar un torneo de fútbol 7 con espíritu de potrero, color y alta competencia.

El certamen, que crece edición tras edición, combina espectáculo, talento joven y la posibilidad de ver en acción a planteles formados especialmente para este formato.

Cómo se juega la Copa Potrero: reglas y formato

El campeonato está dividido en ocho grupos de cinco equipos, que disputan partidos de 7 vs. 7 en dos tiempos de 20 minutos (y un descanso de cinco). Para las semifinales y la final, el tiempo se extiende a dos períodos de 25 minutos.

Los goles pueden anotarse desde cualquier lugar del campo, uno de los rasgos que más caracteriza al torneo.

En caso de empate en fase de grupos, el ganador se define con tres penales por equipo, ejecutados por un solo pateador designado. La tanda se realiza en un arco especial con público alrededor: el vencedor suma tres puntos y el perdedor uno.

Los primeros de cada grupo avanzan directamente a octavos de final.

Segundos y terceros juegan un repechaje.

Luego comienza la fase de eliminación directa hasta llegar a la gran final.

Cómo ver la Copa Potrero 2025 en vivo

Los partidos se transmiten a través de ESPN, Disney+ (Plan Premium) y el canal ESPN Fans en YouTube, lo que permite seguir la acción desde cualquier dispositivo.

Resultados y agenda: todos los partidos del torneo

Viernes 14 de noviembre 

9:30 | Grupo E — Alto Pasto vs. Mammana FC

9:30 | Grupo H — Los Pibes de Ciudadela vs. Operativo Panda

9:45 | Grupo D — Montereyes vs. Championsli

9:45 | Grupo F — Argentina Streamers vs. La Rosario

10:45 | Grupo B — Ciclón vs. Social y Deportivo 1936

10:45 | Grupo G — Bidonaccio vs. Mamón FC

11:00 | Grupo A — Todo Suela vs. RFC

11:00 | Grupo D — Picapiedra vs. Fuerte Apache

12:00 | Grupo C — Liga Núñez vs. La Wilson

12:00 | Grupo F — Moreno vs. El Guayo

12:15 | Grupo B — Tap San Pedro vs. GEBA

12:15 | Grupo C — Las Piedras vs. La Fiebre Amarilla

14:00 | Grupo A — La Crema vs. Federación Colombiana

15:00 | Grupo E — Los Eucaliptos vs. Mi Abuela Lala

16:00 | Grupo H — La Gambeta vs. Dibu FC

17:00 | Grupo G — San Alberto vs. La Jaula

Sábado 15 de noviembre 

9:30 | Grupo A — Federación Colombiana vs. Baires

9:30 | Grupo F — Moreno vs. Argentina Streamers

9:45 | Grupo C — Liga Núñez vs. Las Piedras

9:45 | Grupo G — Mamón FC vs. La Jaula

10:45 | Grupo B — Tap San Pedro vs. Ciclón

10:45 | Grupo F — El Guayo vs. London FC

11:00 | Grupo A — La Crema vs. Todo Suela

11:00 | Grupo G — San Alberto vs. Área Sport Team

12:00 | Grupo D — Fuerte Apache vs. Alejo FC

12:00 | Grupo D — Picapiedra vs. Montereyes

12:15 | Grupo E — Argeave Sports vs. Mi Abuela Lala

12:15 | Grupo E — Alto Pasto vs. Los Eucaliptos

14:00 | Grupo B — GEBA vs. GB Sports

15:00 | Grupo H — Operativo Panda vs. Nikkei

16:00 | Grupo H — Los Pibes de Ciudadela vs. La Gambeta

17:00 | Grupo C — La Wilson vs. Barche

Domingo 16 de noviembre 

9:30 | Grupo F — La Rosario vs. El Guayo

9:30 | Grupo G — Área Sport Team vs. Bidonaccio

9:45 | Grupo B — Social y Deportivo 1936 vs. GEBA

9:45 | Grupo D — Picapiedra vs. Championsli

10:45 | Grupo C — La Fiebre Amarilla vs. La Wilson

10:45 | Grupo H — Los Pibes de Ciudadela vs. Nikkei

11:00 | Grupo A — La Crema vs. Baires

11:00 | Grupo G — San Alberto vs. Mamón FC

12:00 | Grupo A — RFC vs. Federación Colombiana

12:00 | Grupo H — Dibu FC vs. Operativo Panda

12:15 | Grupo E — Mammana FC vs. Mi Abuela Lala

12:15 | Grupo E — Argeave Sports vs. Los Eucaliptos

14:00 | Grupo B — Tap San Pedro vs. GB Sports

15:00 | Grupo C — Liga Núñez vs. Barche

16:00 | Grupo D — Montereyes vs. Alejo FC

17:00 | Grupo F — Moreno vs. London FC

Lunes 17 de noviembre 

9:30 | Grupo A — La Crema vs. RFC

9:30 | Grupo B — Ciclón vs. GB Sports

9:45 | Grupo A — Todo Suela vs. Baires

9:45 | Grupo H — La Gambeta vs. Nikkei

10:45 | Grupo C — Liga Núñez vs. La Fiebre Amarilla

10:45 | Grupo G — Mamón FC vs. Área Sport Team

11:00 | Grupo E — Los Eucaliptos vs. Mammana FC

11:00 | Grupo F — Argentina Streamers vs. London FC

12:00 | Grupo B — Tap San Pedro vs. Social y Deportivo 1936

12:00 | Grupo C — Las Piedras vs. Barche

12:15 | Grupo G — Bidonaccio vs. La Jaula

12:15 | Grupo H — Los Pibes de Ciudadela vs. Dibu FC

14:00 | Grupo D — Championsli vs. Fuerte Apache

15:00 | Grupo E — Alto Pasto vs. Argeave Sports

16:00 | Grupo D — Picapiedra vs. Alejo FC

17:00 | Grupo F — Moreno vs. La Rosario

Martes 18 de noviembre 

9:30 | Grupo F — La Rosario vs. London FC

9:30 | Grupo F — El Guayo vs. Argentina Streamers

9:45 | Grupo C — La Fiebre Amarilla vs. Barche

9:45 | Grupo C — La Wilson vs. Las Piedras

10:45 | Grupo H — Dibu FC vs. Nikkei

10:45 | Grupo H — Operativo Panda vs. La Gambeta

11:00 | Grupo B — Social y Deportivo 1936 vs. GB Sports

11:00 | Grupo B — GEBA vs. Ciclón

12:00 | Grupo A — RFC vs. Baires

12:00 | Grupo A — Federación Colombiana vs. Todo Suela

12:15 | Grupo D — Championsli vs. Alejo FC

12:15 | Grupo D — Fuerte Apache vs. Montereyes

14:00 | Grupo E — Alto Pasto vs. Mi Abuela Lala

15:00 | Grupo E — Mammana FC vs. Argeave Sports

16:00 | Grupo G — Área Sport Team vs. La Jaula

17:00 | Grupo G — San Alberto vs. Bidonaccio

