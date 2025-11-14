Copa Potrero 2025: fechas, horarios, resultados y todo lo que hay que saber del torneo creado por el Kun Agüero

La Copa Potrero 2025 ya está en marcha y volvió a convertirse en uno de los eventos deportivos más vibrantes del año. Organizada por Sergio “Kun” Agüero, la competencia reúne desde el 14 al 23 de noviembre a equipos de distintos barrios del país, streamers, jugadores amateurs y figuras invitadas, todos reunidos en el club municipal Derqui para disputar un torneo de fútbol 7 con espíritu de potrero, color y alta competencia.
El certamen, que crece edición tras edición, combina espectáculo, talento joven y la posibilidad de ver en acción a planteles formados especialmente para este formato.
Cómo se juega la Copa Potrero: reglas y formato
El campeonato está dividido en ocho grupos de cinco equipos, que disputan partidos de 7 vs. 7 en dos tiempos de 20 minutos (y un descanso de cinco). Para las semifinales y la final, el tiempo se extiende a dos períodos de 25 minutos.
Los goles pueden anotarse desde cualquier lugar del campo, uno de los rasgos que más caracteriza al torneo.
En caso de empate en fase de grupos, el ganador se define con tres penales por equipo, ejecutados por un solo pateador designado. La tanda se realiza en un arco especial con público alrededor: el vencedor suma tres puntos y el perdedor uno.
Los primeros de cada grupo avanzan directamente a octavos de final.
Segundos y terceros juegan un repechaje.
Luego comienza la fase de eliminación directa hasta llegar a la gran final.
Cómo ver la Copa Potrero 2025 en vivo
Los partidos se transmiten a través de ESPN, Disney+ (Plan Premium) y el canal ESPN Fans en YouTube, lo que permite seguir la acción desde cualquier dispositivo.
Resultados y agenda: todos los partidos del torneo
Viernes 14 de noviembre
9:30 | Grupo E — Alto Pasto vs. Mammana FC
9:30 | Grupo H — Los Pibes de Ciudadela vs. Operativo Panda
9:45 | Grupo D — Montereyes vs. Championsli
9:45 | Grupo F — Argentina Streamers vs. La Rosario
10:45 | Grupo B — Ciclón vs. Social y Deportivo 1936
10:45 | Grupo G — Bidonaccio vs. Mamón FC
11:00 | Grupo A — Todo Suela vs. RFC
11:00 | Grupo D — Picapiedra vs. Fuerte Apache
12:00 | Grupo C — Liga Núñez vs. La Wilson
12:00 | Grupo F — Moreno vs. El Guayo
12:15 | Grupo B — Tap San Pedro vs. GEBA
12:15 | Grupo C — Las Piedras vs. La Fiebre Amarilla
14:00 | Grupo A — La Crema vs. Federación Colombiana
15:00 | Grupo E — Los Eucaliptos vs. Mi Abuela Lala
16:00 | Grupo H — La Gambeta vs. Dibu FC
17:00 | Grupo G — San Alberto vs. La Jaula
Sábado 15 de noviembre
9:30 | Grupo A — Federación Colombiana vs. Baires
9:30 | Grupo F — Moreno vs. Argentina Streamers
9:45 | Grupo C — Liga Núñez vs. Las Piedras
9:45 | Grupo G — Mamón FC vs. La Jaula
10:45 | Grupo B — Tap San Pedro vs. Ciclón
10:45 | Grupo F — El Guayo vs. London FC
11:00 | Grupo A — La Crema vs. Todo Suela
11:00 | Grupo G — San Alberto vs. Área Sport Team
12:00 | Grupo D — Fuerte Apache vs. Alejo FC
12:00 | Grupo D — Picapiedra vs. Montereyes
12:15 | Grupo E — Argeave Sports vs. Mi Abuela Lala
12:15 | Grupo E — Alto Pasto vs. Los Eucaliptos
14:00 | Grupo B — GEBA vs. GB Sports
15:00 | Grupo H — Operativo Panda vs. Nikkei
16:00 | Grupo H — Los Pibes de Ciudadela vs. La Gambeta
17:00 | Grupo C — La Wilson vs. Barche
Domingo 16 de noviembre
9:30 | Grupo F — La Rosario vs. El Guayo
9:30 | Grupo G — Área Sport Team vs. Bidonaccio
9:45 | Grupo B — Social y Deportivo 1936 vs. GEBA
9:45 | Grupo D — Picapiedra vs. Championsli
10:45 | Grupo C — La Fiebre Amarilla vs. La Wilson
10:45 | Grupo H — Los Pibes de Ciudadela vs. Nikkei
11:00 | Grupo A — La Crema vs. Baires
11:00 | Grupo G — San Alberto vs. Mamón FC
12:00 | Grupo A — RFC vs. Federación Colombiana
12:00 | Grupo H — Dibu FC vs. Operativo Panda
12:15 | Grupo E — Mammana FC vs. Mi Abuela Lala
12:15 | Grupo E — Argeave Sports vs. Los Eucaliptos
14:00 | Grupo B — Tap San Pedro vs. GB Sports
15:00 | Grupo C — Liga Núñez vs. Barche
16:00 | Grupo D — Montereyes vs. Alejo FC
17:00 | Grupo F — Moreno vs. London FC
Lunes 17 de noviembre
9:30 | Grupo A — La Crema vs. RFC
9:30 | Grupo B — Ciclón vs. GB Sports
9:45 | Grupo A — Todo Suela vs. Baires
9:45 | Grupo H — La Gambeta vs. Nikkei
10:45 | Grupo C — Liga Núñez vs. La Fiebre Amarilla
10:45 | Grupo G — Mamón FC vs. Área Sport Team
11:00 | Grupo E — Los Eucaliptos vs. Mammana FC
11:00 | Grupo F — Argentina Streamers vs. London FC
12:00 | Grupo B — Tap San Pedro vs. Social y Deportivo 1936
12:00 | Grupo C — Las Piedras vs. Barche
12:15 | Grupo G — Bidonaccio vs. La Jaula
12:15 | Grupo H — Los Pibes de Ciudadela vs. Dibu FC
14:00 | Grupo D — Championsli vs. Fuerte Apache
15:00 | Grupo E — Alto Pasto vs. Argeave Sports
16:00 | Grupo D — Picapiedra vs. Alejo FC
17:00 | Grupo F — Moreno vs. La Rosario
Martes 18 de noviembre
9:30 | Grupo F — La Rosario vs. London FC
9:30 | Grupo F — El Guayo vs. Argentina Streamers
9:45 | Grupo C — La Fiebre Amarilla vs. Barche
9:45 | Grupo C — La Wilson vs. Las Piedras
10:45 | Grupo H — Dibu FC vs. Nikkei
10:45 | Grupo H — Operativo Panda vs. La Gambeta
11:00 | Grupo B — Social y Deportivo 1936 vs. GB Sports
11:00 | Grupo B — GEBA vs. Ciclón
12:00 | Grupo A — RFC vs. Baires
12:00 | Grupo A — Federación Colombiana vs. Todo Suela
12:15 | Grupo D — Championsli vs. Alejo FC
12:15 | Grupo D — Fuerte Apache vs. Montereyes
14:00 | Grupo E — Alto Pasto vs. Mi Abuela Lala
15:00 | Grupo E — Mammana FC vs. Argeave Sports
16:00 | Grupo G — Área Sport Team vs. La Jaula
17:00 | Grupo G — San Alberto vs. Bidonaccio