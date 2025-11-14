Mateo Carreras vuelve a ser titular en Los Pumas: Gallo y Coria Marchetti, opciones de peso para enfrentar a Escocia en Murrayfield

En una de las decisiones más importantes de la semana, Mateo Carreras volverá a ser titular en el XV inicial. El wing tucumano, que atraviesa un momento sólido dentro del seleccionado, se mantiene como una pieza clave del ataque argentino. Su velocidad, su capacidad para romper líneas y su desequilibrio en el uno contra uno lo convierten en una de las principales armas ofensivas del equipo en un estadio históricamente difícil para Los Pumas.