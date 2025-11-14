Secciones
Mateo Carreras vuelve a ser titular en Los Pumas: Gallo y Coria Marchetti, opciones de peso para enfrentar a Escocia en Murrayfield

El wing tucumano repetirá titularidad este domingo ante Escocia, en un duelo clave de la ventana de noviembre. En el banco, Thomas Gallo y Francisco Coria Marchetti serán alternativas fuertes para la primera línea en un partido de alta exigencia física.

Mateo Carreras, durante el precalentamiento de Los Pumas en Cardiff. Mateo Carreras, durante el precalentamiento de Los Pumas en Cardiff. Walter y Juan Gasparini / Gaspafotos / Prensa UAR
Hace 1 Hs

Los Pumas volverán a presentarse este domingo, desde las 12.10 de Argentina (15:10 en Edimburgo), para enfrentar a Escocia en Murrayfield por la segunda fecha de la Ventana Internacional de noviembre. El equipo de Felipe Contepomi llega con envión tras la contundente victoria 52-28 frente a Gales en Cardiff, mientras que el seleccionado escocés arriba golpeado por la derrota en casa ante los All Blacks (25-17).

En una de las decisiones más importantes de la semana, Mateo Carreras volverá a ser titular en el XV inicial. El wing tucumano, que atraviesa un momento sólido dentro del seleccionado, se mantiene como una pieza clave del ataque argentino. Su velocidad, su capacidad para romper líneas y su desequilibrio en el uno contra uno lo convierten en una de las principales armas ofensivas del equipo en un estadio históricamente difícil para Los Pumas.

Argentina no gana en Edimburgo desde el 9-6 de 2009, y además buscará algo que no consigue desde 2014: dos triunfos consecutivos en una misma ventana de noviembre. Contepomi introdujo cinco modificaciones respecto al triunfo ante Gales, pero mantuvo a Carreras como una pieza inamovible del tridente ofensivo.

Gallo y Coria Marchetti, dos nombres fuertes en el banco de suplentes

Entre los suplentes, el staff técnico apostó nuevamente por Thomas Gallo y Francisco Coria Marchetti como opciones de recambio para la primera línea. Gallo, con 38 caps, es una de las garantías del plantel: potencia, dinámica y experiencia para los minutos de mayor fricción. Coria Marchetti, con 7 apariciones internacionales, continúa creciendo dentro del equipo y suma una nueva oportunidad en un escenario de máxima exigencia.

Un partido especial para Mallía y González

El duelo en Edimburgo también marcará un doble hito: Juan Cruz Mallía y Juan Martín González llegarán a los 50 caps, consolidándose como referentes silenciosos de esta generación.

El XV de Argentina ante Escocia

  1. Mayco Vivas
  2. Julián Montoya (cap)
  3. Pedro Delgado
  4. Guido Petti
  5. Pedro Rubiolo
  6. Santiago Grondona
  7. Juan Martín González
  8. Joaquín Oviedo
  9. Simón Benítez Cruz
  10. Gerónimo Prisciantelli
  11. Mateo Carreras
  12. Santiago Chocobares
  13. Matías Moroni
  14. Rodrigo Isgró
  15. Juan Cruz Mallía (v/cap)

Finishers: Ruiz, Gallo, Coria Marchetti, Elías, Matera, Moyano, S. Carreras, Piccardo.

Historial Los Pumas vs. Escocia

  • Partidos: 25
  • Triunfos argentinos: 12
  • Derrotas: 13
  • Empates: 0

