Serie sobre Fernando Báez Sosa: qué dijeron los rugbiers condenados por el brutal crimen

Este jueves se estrenó "50 segundos: el caso Fernando Báez Sosa", la serie documental de Netflix que en tres capítulos revive el crimen que conmovió a la Argentina. La producción busca ir más allá de los titulares sensacionalistas y reconstruye cómo se desarrollaron los hechos que llevaron al brutal asesinato del joven de 18 años en la puerta de un boliche en Villa Gesell. En ella aparecen el papá, la mamá y los amigos de la víctima, también hay testimonios, desde la cárcel, de los rugbiers condenados.
Desde el penal de Melchor Romero, los rugbiers sentenciados rompieron el silencio para compartir sus vivencias tras el crimen, el impacto del juicio y las repercusiones en sus seres queridos. Máximo Thomsen, condenado a prisión perpetua, confesó la vergüenza inicial que le impidió recibir visitas. Sobre el ataque, se despegó de la víctima: “Mi conflicto fue con los de seguridad, en ningún momento miré quién estaba peleándose o algo”.
Lucas Pertossi, por su parte, lamentó el costo personal de lo sucedido: “Me hace mal pensar en mi papá. Nunca en mi vida pensé en poner a mi familia en una situación así”. Enzo Comelli, también sentenciado a la pena máxima, expresó un arrepentimiento absoluto: “Estoy muy arrepentido de todo lo que pasó, 100%. Y me voy a arrepentir siempre. Sin intención de haberlo causado, pero arrepentido, al fin y al cabo”.
En cuanto a la condena, Ciro Pertossi sostuvo que la sentencia ya era un hecho consumado: “Nosotros ya estábamos condenados de antes. Era imposible que de ahí saliéramos con algo a favor”. El malestar de su padre lo afectó profundamente. "Verlo a mi papá estar tan mal fue muy feo”, dijo, y reconoció que esta vivencia lo hizo apreciar su vida anterior: “Esto me sirve para darme cuenta de la buena vida que tenía y no la valoraba”.
Ayrton Viollaz (15 años de condena) rememoró la madrugada con estas palabras: “Era de madrugada y estábamos borrachos. Ninguno tenía en la cabeza lo que había pasado”, y aún así, mira al futuro con expectativa: “Tengo esperanza, sé que en algún momento voy a tener que continuar con mi vida afuera de esto y espero que sea de la mejor manera”.
Quiénes aparecen en "50 segundos: el caso de Fernando Báez Sosa"
El documental de tres episodios de Netflix, dirigido por Martín Rocca, cuenta con testimonios de:
- Padres de Fernando Báez Sosa.
- Amigos que estuvieron con él en Villa Gesell.
- El teniente de la ciudad costera así como oficiales ayudantes quienes declararon que "todas las noches había peleas en el lugar".
- La aparición de la entrada de Le Brique - el boliche donde sucedió el asesinato.
- Personal de seguridad de LBQ.
- Los rugbiers desde la cárcel contando cómo es su vida en el Penal de Melchor Romero.
- Fernando Burlando aclarando la situación judicial.
- Imágenes del hecho, momentos de archivo y testimonios claves.