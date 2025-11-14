Serie sobre Fernando Báez Sosa: qué dijeron los rugbiers condenados por el brutal crimen

Este jueves se estrenó "50 segundos: el caso Fernando Báez Sosa", la serie documental de Netflix que en tres capítulos revive el crimen que conmovió a la Argentina. La producción busca ir más allá de los titulares sensacionalistas y reconstruye cómo se desarrollaron los hechos que llevaron al brutal asesinato del joven de 18 años en la puerta de un boliche en Villa Gesell. En ella aparecen el papá, la mamá y los amigos de la víctima, también hay testimonios, desde la cárcel, de los rugbiers condenados.