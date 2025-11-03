Así lucen hoy los actores de Chiquititas a 30 años de su debut

El 7 de agosto de 1995, la televisión argentina estrenaba Chiquititas, la creación de Cris Morena que se transformaría en un fenómeno cultural. La historia del orfanato Rincón de Luz no solo conquistó a millones de niños y adolescentes, sino que también cruzó fronteras, vendió discos, llenó el Gran Rex temporada tras temporada y dejó una huella imborrable en varias generaciones.
Treinta años después, la magia de Chiquititas sigue intacta. Los chicos del orfanato aún habitan la memoria de quienes crecieron soñando con un lugar donde todo era posible, y muchos de sus protagonistas han trazado caminos sorprendentes, ya sea dentro o fuera del mundo del espectáculo.
Quiénes siguen en el rubro
Algunos de los jóvenes actores se consolidaron como figuras del espectáculo argentino. Celeste Cid, Agustina Cherri, Felipe Colombo, Luisana Lopilato y Benjamín Rojas continuaron su carrera en la actuación, acumulando éxitos en televisión, teatro y cine, y permaneciendo en el radar del público.
Diego Mesaglio, el recordado Corcho, logró reinventarse: continuó actuando, dio clases y superó un accidente que afectó su visión, convirtiéndose en un ejemplo de resiliencia y fortaleza.
Quienes optaron por otros caminos
No todos permanecieron bajo los reflectores. Valeria Rocío Díaz, quien interpretó a Delfina, se alejó de la actuación a fines de los años noventa. Se casó con el exfutbolista Julio Arca y se mudó a Inglaterra, donde formó una familia, manteniendo un perfil bajo pero siendo recordada con cariño por los fans.
Daniella Mastricchio, la inolvidable Sol Rivera, atravesó momentos difíciles tras su paso por la serie, pero encontró en la música un nuevo canal de expresión. Hoy compone y canta, compartiendo en redes su costado más humano.
Nadia Di Cello, quien participó durante seis años, enfrentó una etapa de crisis personales y profesionales, pero logró reconstruirse y regresar al teatro. “Todos tenemos segundas oportunidades”, confesó en una entrevista reciente.
Jimena Piccolo y Georgina Mollo también tomaron rumbos distintos. La primera se volcó a la docencia y al arte con perfil bajo, mientras que Georgina se dedicó al diseño de indumentaria y, más tarde, regresó al teatro, reencontrándose con su primera pasión.