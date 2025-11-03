Así lucen hoy los actores de Chiquititas a 30 años de su debut

Quienes optaron por otros caminos

No todos permanecieron bajo los reflectores. Valeria Rocío Díaz, quien interpretó a Delfina, se alejó de la actuación a fines de los años noventa. Se casó con el exfutbolista Julio Arca y se mudó a Inglaterra, donde formó una familia, manteniendo un perfil bajo pero siendo recordada con cariño por los fans.