Agenda de TV: ¿a qué hora y dónde ver en vivo el amistoso entre Argentina y Angola?

La Selección Argentina afrontará hoy un nuevo amistoso internacional ante Angola, desde las 13, en la ciudad de Luanda, en el marco de la Fecha FIFA de noviembre. El encuentro forma parte de las celebraciones por el 50° aniversario de la independencia del país africano, que eligió enfrentar al conjunto campeón del mundo como parte de sus actos oficiales. Para el equipo nacional, será el último compromiso antes de la Finalissima frente a España, y todo indica que Lionel Scaloni apostará por una alineación competitiva pese a las bajas que arrastra el plantel.
Entre las ausencias más relevantes aparece la de Emiliano Martínez, quien no fue incluido en la convocatoria por una decisión estrictamente técnica. Según explicó el entrenador, buscó abrir espacio para otro arquero y, por esa razón, dialogó previamente con el marplatense antes de oficializar la nómina. En el mediocampo tampoco estará Enzo Fernández, afectado por una molestia en la rodilla que lo dejó al margen de este viaje.
A estas bajas se suman las de tres futbolistas del Atlético de Madrid: Julián Álvarez, Nahuel Molina y Giuliano Simeone. Los jugadores no pudieron completar a tiempo la documentación vinculada a la vacuna contra la fiebre amarilla, requisito indispensable para ingresar a territorio angoleño.
Amistoso: las formaciones titulares de Argentina y Angola
Angola: Hugo Marques; Clinton Mata, David Carmo, Kialonda Gaspar, Tó Carneiro; Fredy, Beni Mukendi, Maestro; Zito Luvumbo, Mabululu y Chico Banza. DT: Patrice Beaumelle.
Argentina: Gerónimo Rulli; Juan Foyth, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso o Nicolás Paz; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Thiago Almada.
¿Dónde ver en vivo el partido entre Argentina y Angola?
El amistoso entre Argentina y Angola se jugará en Luanda, a partir de las 13, con televisación de TyC Sports.