Secciones
DeportesFútbol

Agenda de TV: ¿a qué hora y dónde ver en vivo el amistoso entre Argentina y Angola?

Será el último partido de la Selección previo a la Finalissima. Messi dirá presente en un equipo repleto de bajas.

SIEMPRE LISTO. Lionel Messi volverá a conducir a la Selección Argentina en el último amistoso del año. SIEMPRE LISTO. Lionel Messi volverá a conducir a la Selección Argentina en el último amistoso del año. FOTO TOMADA DE X.COM/ARGENTINA
Hace 31 Min

La Selección Argentina afrontará hoy un nuevo amistoso internacional ante Angola, desde las 13, en la ciudad de Luanda, en el marco de la Fecha FIFA de noviembre. El encuentro forma parte de las celebraciones por el 50° aniversario de la independencia del país africano, que eligió enfrentar al conjunto campeón del mundo como parte de sus actos oficiales. Para el equipo nacional, será el último compromiso antes de la Finalissima frente a España, y todo indica que Lionel Scaloni apostará por una alineación competitiva pese a las bajas que arrastra el plantel.

Entre las ausencias más relevantes aparece la de Emiliano Martínez, quien no fue incluido en la convocatoria por una decisión estrictamente técnica. Según explicó el entrenador, buscó abrir espacio para otro arquero y, por esa razón, dialogó previamente con el marplatense antes de oficializar la nómina. En el mediocampo tampoco estará Enzo Fernández, afectado por una molestia en la rodilla que lo dejó al margen de este viaje.

A estas bajas se suman las de tres futbolistas del Atlético de Madrid: Julián Álvarez, Nahuel Molina y Giuliano Simeone. Los jugadores no pudieron completar a tiempo la documentación vinculada a la vacuna contra la fiebre amarilla, requisito indispensable para ingresar a territorio angoleño.

Amistoso: las formaciones titulares de Argentina y Angola

Angola: Hugo Marques; Clinton Mata, David Carmo, Kialonda Gaspar, Tó Carneiro; Fredy, Beni Mukendi, Maestro; Zito Luvumbo, Mabululu y Chico Banza. DT: Patrice Beaumelle.

Argentina: Gerónimo Rulli; Juan Foyth, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso o Nicolás Paz; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Thiago Almada.

¿Dónde ver en vivo el partido entre Argentina y Angola?

El amistoso entre Argentina y Angola se jugará en Luanda, a partir de las 13, con televisación de TyC Sports.

Temas Lionel MessiSelección Argentina de fútbolJulián ÁlvarezLionel ScaloniEmiliano “Dibu” Martínez
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Se termina la gira: la drástica decisión de Lionel Scaloni, antes del amistoso de la selección argentina contra Angola

Se termina la gira: la drástica decisión de Lionel Scaloni, antes del amistoso de la selección argentina contra Angola

¿Revancha a la vista? La Selección argentina y Francia podrían cruzarse en un amistoso antes del Mundial 2026

¿Revancha a la vista? La Selección argentina y Francia podrían cruzarse en un amistoso antes del Mundial 2026

Escándalo en España: Lamine Yamal fue desvinculado de la Selección por un tratamiento médico no autorizado

Escándalo en España: Lamine Yamal fue desvinculado de la Selección por un tratamiento médico no autorizado

Lo más popular
Escándalo en El Cadillal: los presos trabajaban en un terreno que sería usurpado
1

Escándalo en El Cadillal: los presos trabajaban en un terreno que sería usurpado

La reaparición de las viejas mañas
2

La reaparición de las viejas mañas

Detectan fraude y falsificaciones en el PAMI
3

Detectan fraude y falsificaciones en el PAMI

Causa Cuadernos: Cristina Kirchner elevó el tono y el Tribunal Oral Federal respondió a las críticas
4

Causa Cuadernos: Cristina Kirchner elevó el tono y el Tribunal Oral Federal respondió a las críticas

Jaldo ata su apoyo a Milei a obras y a financiamiento para Tucumán
5

Jaldo ata su apoyo a Milei a obras y a financiamiento para Tucumán

De la crisis al legado: cómo una familia tucumana convirtió el sueño de un padre en un vino premiado
6

De la crisis al legado: cómo una familia tucumana convirtió el sueño de un padre en un vino premiado

Más Noticias
La reaparición de las viejas mañas

La reaparición de las viejas mañas

Habrá 18 expropiaciones para hacer el nuevo Acueducto Vipos

Habrá 18 expropiaciones para hacer el nuevo Acueducto Vipos

La Justicia y la reforma política fueron blanco de las críticas en la Legislatura

La Justicia y la reforma política fueron blanco de las críticas en la Legislatura

Jaldo ata su apoyo a Milei a obras y a financiamiento para Tucumán

Jaldo ata su apoyo a Milei a obras y a financiamiento para Tucumán

Detectan fraude y falsificaciones en el PAMI

Detectan fraude y falsificaciones en el PAMI

Causa Cuadernos: Cristina Kirchner elevó el tono y el Tribunal Oral Federal respondió a las críticas

Causa Cuadernos: Cristina Kirchner elevó el tono y el Tribunal Oral Federal respondió a las críticas

Tragedias distópicas, el ChatGPT y su efecto en la salud mental de nuestros hijos

Tragedias distópicas, el ChatGPT y su efecto en la salud mental de nuestros hijos

Escándalo en El Cadillal: los presos trabajaban en un terreno que sería usurpado

Escándalo en El Cadillal: los presos trabajaban en un terreno que sería usurpado

Comentarios