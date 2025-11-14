Agenda de TV: ¿a qué hora y dónde ver en vivo el amistoso entre Argentina y Angola?

La Selección Argentina afrontará hoy un nuevo amistoso internacional ante Angola, desde las 13, en la ciudad de Luanda, en el marco de la Fecha FIFA de noviembre. El encuentro forma parte de las celebraciones por el 50° aniversario de la independencia del país africano, que eligió enfrentar al conjunto campeón del mundo como parte de sus actos oficiales. Para el equipo nacional, será el último compromiso antes de la Finalissima frente a España, y todo indica que Lionel Scaloni apostará por una alineación competitiva pese a las bajas que arrastra el plantel.