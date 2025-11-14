Secciones
El tiempo en Tucumán: el cielo estará cubierto y la temperatura subirá algunos grados

La mínima fue de 17°C. Se anuncian lluvias en el este de la provincia. El pronóstico para el fin de semana.

CUBIERTO. Pese al leve incremento de la térmica, se espera una jornada mayormente gris en toda la provincia. CUBIERTO. Pese al leve incremento de la térmica, se espera una jornada mayormente gris en toda la provincia. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE JOSÉ NUNO
Hace 44 Min

El cielo permanecerá mayormente cubierto hoy en Tucumán y el pronóstico anticipa un leve incremento de la temperatura, que llegaría hasta los 24 °C. No se descartan precipitaciones en la zona este. Para el fin de semana se esperan jornadas calurosas e inestables. 

La jornada comenzó con el cielo completamente cubierto y una humedad relativa del 90%. De acuerdo con mediciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la mínima fue de 17 °C. La visibilidad alcanzó los ocho kilómetros. 

La nubosidad será alta durante todo el viernes y para el mediodía se anuncia una temperatura media de 21 °C, con una humedad relativa cercana al 80%. Los vientos serán moderados desde el sector sudeste. 

Por la tarde la temperatura continuará su ascenso hasta alcanzar los 24 °C de máxima anunciados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que sostiene además que la humedad será del 75% y la nubosidad se mantendrá cercana al 90%. 

Hacia la noche las condiciones del tiempo serán similares, aunque con un pronunciado descenso de la temperatura, que llegará hasta los 20 °C, con una humedad del 95% y una nubosidad que descendería al 75%. 

¿Cómo estará el tiempo mañana en Tucumán?

Para el sábado y el domingo se pronostican jornada nubosas y muy cálidas, con máximas que superarán los 31 °C y 32 °C, respectivamente. No se descartan posibles precipitaciones durante la madrugada del lunes. El calor volverá a intensificarse a partir del martes y en el resto de la semana podrían registrarse máximas de hasta 34 °C. 

