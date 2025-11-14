El tiempo en Tucumán: el cielo estará cubierto y la temperatura subirá algunos grados

El cielo permanecerá mayormente cubierto hoy en Tucumán y el pronóstico anticipa un leve incremento de la temperatura, que llegaría hasta los 24 °C. No se descartan precipitaciones en la zona este. Para el fin de semana se esperan jornadas calurosas e inestables.
La jornada comenzó con el cielo completamente cubierto y una humedad relativa del 90%. De acuerdo con mediciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la mínima fue de 17 °C. La visibilidad alcanzó los ocho kilómetros.
La nubosidad será alta durante todo el viernes y para el mediodía se anuncia una temperatura media de 21 °C, con una humedad relativa cercana al 80%. Los vientos serán moderados desde el sector sudeste.
Por la tarde la temperatura continuará su ascenso hasta alcanzar los 24 °C de máxima anunciados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que sostiene además que la humedad será del 75% y la nubosidad se mantendrá cercana al 90%.
Hacia la noche las condiciones del tiempo serán similares, aunque con un pronunciado descenso de la temperatura, que llegará hasta los 20 °C, con una humedad del 95% y una nubosidad que descendería al 75%.
¿Cómo estará el tiempo mañana en Tucumán?
Para el sábado y el domingo se pronostican jornada nubosas y muy cálidas, con máximas que superarán los 31 °C y 32 °C, respectivamente. No se descartan posibles precipitaciones durante la madrugada del lunes. El calor volverá a intensificarse a partir del martes y en el resto de la semana podrían registrarse máximas de hasta 34 °C.