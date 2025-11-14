El tiempo en Tucumán: el cielo estará cubierto y la temperatura subirá algunos grados

Para el sábado y el domingo se pronostican jornada nubosas y muy cálidas, con máximas que superarán los 31 °C y 32 °C, respectivamente. No se descartan posibles precipitaciones durante la madrugada del lunes. El calor volverá a intensificarse a partir del martes y en el resto de la semana podrían registrarse máximas de hasta 34 °C.