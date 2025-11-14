Jaldo ata su apoyo a Milei a obras y a financiamiento para Tucumán

Un interbloque regional

Otro gesto político-institucional fue la serie de diálogos que Jaldo mantuvo con sus pares de Salta, Gustavo Sáenz, y de Catamarca, Raúl Jalil. El saldo de esas conversaciones es la gestación de un interbloque regional, integrado por parlamentarios nacionales que responden a gobernadores del NOA y del NEA. Además de Tucumán, Salta y Catamarca, podría sumarse Misiones, con Hugo Passalacqua a la cabeza. De concretarse la creación del interbloque, los distritos que lo integren podrían tener mayor poder de negociación ante la Nación, a cambio de ese apoyo en el Congreso de la Nación. “El objetivo principal es cuidar institucional y políticamente nuestras provincias”, explicó Jaldo, que diferenció lo que podría ser esta conjunción política a lo que intentaron hacer desde otras administraciones del interior con “Provincias Unidas”. “Nosotros no aspiramos a poner candidatos a presidente de nada. Aspiramos a cuidar nuestras provincias y a solucionar los problemas de nuestras provincias, dijo.