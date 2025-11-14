Secciones
Detectan fraude y falsificaciones en el PAMI

El organismo implementó sumarios y sanciones administrativas por esta situación.

Nahuel Toledo
Por Nahuel Toledo 14 Noviembre 2025

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (Inssjp-PAMI) denunció ante la justicia federal una estafa de miles de millones de pesos —la cifra aún no fue establecida— que se realizaba a través de la confección de órdenes de recetas médicas electrónicas truchas, facturaciones sin respaldo y uso indebido de datos personales de los afiliados, por las “graves” irregularidades detectadas a través de las auditorías puestas en marcha desde el año pasado.

Las maniobras descubiertas requirieron de planificación e iban en desmedro tanto de las arcas de la institución como de los propios jubilados. Por ejemplo, los profesionales confeccionaban órdenes médicas electrónicas (OME) que eran cobradas, pero el afiliado, el supuesto enfermo, nunca recibía la atención o el tratamiento. Un procedimiento que violaba claramente los protocolos de control.

Las auditorías internas revelaron maniobras que podrían configurar delitos de defraudación contra la administración pública, lo que derivó en denuncias penales ante el Ministerio Público Fiscal.

Monitoreo

Las nuevas medidas incluyen un sistema actualizado de supervisión y trazabilidad de atenciones médicas, con monitoreo permanente de los umbrales prestacionales, la obligatoriedad del uso del turnero digital del PAMI y una auditoría constante sobre la conducta de los prestadores.

Ya en mayo del año pasado, el Gobierno había revelado una serie de irregularidades en el PAMI, entre ellas recetas truchas, órdenes médicas dudosas y gastos políticos excesivos, que habían dejado al organismo “al borde de una debacle financiera”. En aquel momento, el vocero presidencial Manuel Adorni denunció públicamente el “despilfarro” y la “desidia” de la gestión anterior.

Temas PAMIManuel Adorni
