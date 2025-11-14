Detectan fraude y falsificaciones en el PAMI

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (Inssjp-PAMI) denunció ante la justicia federal una estafa de miles de millones de pesos —la cifra aún no fue establecida— que se realizaba a través de la confección de órdenes de recetas médicas electrónicas truchas, facturaciones sin respaldo y uso indebido de datos personales de los afiliados, por las “graves” irregularidades detectadas a través de las auditorías puestas en marcha desde el año pasado.