Emisiones de CO2: las generadas por combustibles fósiles batirán récord en 2025

El nuevo estudio, cuya difusión coincide con la conferencia de la ONU sobre el clima COP30, en Brasil, establece que para limitar el calentamiento global a 1,5 ºC respecto a los niveles preindustriales no se deben añadir más de 170.000 millones de toneladas de CO2 adicionales a la atmósfera. El umbral de 1,5 ºC era el objetivo fijado en el Acuerdo de París sobre el clima.