Emisiones de CO2: las generadas por combustibles fósiles batirán récord en 2025
14 Noviembre 2025

Las emisiones mundiales de CO2 generadas por combustibles fósiles alcanzarán un récord en 2025, según una investigación publicada ayer, que también advierte que mantener el calentamiento global por debajo de 1,5 ºC podría ser “imposible”.

El informe anual Global Carbon Budget estudia las emisiones de CO2 provocadas por los seres humanos a través de la quema de hidrocarburos, la producción de cemento y el uso del suelo -como la deforestación- y relaciona esos datos con los límites fijados en el Acuerdo de París sobre el clima de 2015, destinados a atajar el calentamiento global.

Un equipo internacional de científicos concluyó que las emisiones de CO2 procedentes de combustibles fósiles serán un 1,1% mayores en 2025 que un año antes, con las renovables incapaces de satisfacer la creciente demanda de energía. Según el reporte, este año probablemente se incrementaron las emisiones procedentes del petróleo, del gas y del carbón, llevando la cifra total a 38.100 millones de toneladas de CO2, un récord.

Hay un récord mundial de emisiones de CO2

El nuevo estudio, cuya difusión coincide con la conferencia de la ONU sobre el clima COP30, en Brasil, establece que para limitar el calentamiento global a 1,5 ºC respecto a los niveles preindustriales no se deben añadir más de 170.000 millones de toneladas de CO2 adicionales a la atmósfera. El umbral de 1,5 ºC era el objetivo fijado en el Acuerdo de París sobre el clima.

“Esto equivale a cuatro años de emisiones al ritmo actual antes de que se agote el presupuesto para 1,5 ºC, así que, básicamente, es imposible de conseguir”, afirmó el director de la investigación, Pierre Friedlingstein, de la Universidad de Exeter, en el Reino Unido.

