Se incrementó un 1.600% el secuestro de marihuana en Tucumán

Similitudes

Este procedimiento se registró seis días después de que, también en el marco del Operativo Lapacho, los uniformados, luego de una larga persecución, secuestraron 302 kilos de flores de marihuana. Los investigadores encontraron similitudes en ambos casos. La primera, que la droga venía en bolsas similares. La otra, que la carga era transportada a la vista de cualquiera. Desde Orán, hasta 7 de Abril, los acusados deberían haber superado al menos cuatro controles de Gendarmería Nacional.