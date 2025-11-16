Google confirmó cuándo lanzará Gemini 3: los puntos clave de la próxima actualización

El ecosistema de inteligencia artificial de Google continúa expandiéndose a un ritmo acelerado. Luego de semanas de rumores y de un anuncio que nunca llegó a concretarse, la compañía finalmente confirmó el lanzamiento de Gemini 3, la nueva versión de su modelo de lenguaje. La noticia aparece en un momento decisivo, en medio de una competencia cada vez más intensa por el liderazgo en inteligencia artificial generativa.
El crecimiento de la herramienta fue determinante para impulsar esta actualización. Según los reportes financieros más recientes, Gemini supera actualmente los 650 millones de usuarios activos, una cifra que contrasta con los 90 millones registrados en octubre de 2024. Ese incremento no solo superó cualquier previsión externa, sino también las propias proyecciones internas de Google, que estimaba alcanzar los 500 millones recién hacia octubre de 2025.
El CEO de la compañía, Sundar Pichai, confirmó que la presentación oficial de Gemini 3 tendrá lugar antes de fin de año. Aunque no se divulgó un día exacto, las expectativas apuntan a un lanzamiento entre noviembre y diciembre, siguiendo un cronograma similar al de Gemini 2, presentado el 11 de diciembre de 2024. En una primera etapa, la actualización llegará a los usuarios del plan premium de Google AI, para luego ampliarse a quienes utilizan la versión gratuita.
Qué se sabe hasta ahora de Gemini 3
Si bien Google aún no difundió especificaciones técnicas, las proyecciones del sector coinciden en que se tratará de una mejora significativa en términos de procesamiento, comprensión del lenguaje y manejo de contexto. Gemini 3 podría ofrecer respuestas más precisas y completas, reducir los tiempos de espera y elevar la calidad del contenido generado.
La nueva versión también tendrá una presencia más amplia dentro del ecosistema Google. Se integrará a servicios como Android Auto, los altavoces Nest, los teléfonos móviles y la función Gemini Live, reforzando la estrategia de la empresa de unificar sus plataformas bajo una inteligencia artificial más conectada y versátil.
Con esta actualización, Google busca mantener a Gemini como un referente del sector, en un escenario en el que la innovación constante y la velocidad de respuesta se imponen como factores decisivos en la competencia global por el desarrollo de IA.