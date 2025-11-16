Google confirmó cuándo lanzará Gemini 3: los puntos clave de la próxima actualización

El CEO de la compañía, Sundar Pichai, confirmó que la presentación oficial de Gemini 3 tendrá lugar antes de fin de año. Aunque no se divulgó un día exacto, las expectativas apuntan a un lanzamiento entre noviembre y diciembre, siguiendo un cronograma similar al de Gemini 2, presentado el 11 de diciembre de 2024. En una primera etapa, la actualización llegará a los usuarios del plan premium de Google AI, para luego ampliarse a quienes utilizan la versión gratuita.