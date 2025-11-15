Secciones
SociedadSalud

Un estudio reveló cuál es el entrenamiento más efectivo para decirle adiós al insomnio

Un estudio de BMJ Journals confirmó que el entrenamiento de fuerza mejora la cantidad y calidad del sueño más que caminar o hacer ejercicios aeróbicos.

Un estudio reveló cuál es el entrenamiento más efectivo para decirle adiós al insomnio
Hace 54 Min

Muchas personas optan por salir a caminar antes de acostarse con la intención de relajar el cuerpo y combatir el insomnio. La lógica suele ser simple: después de realizar actividad física, los músculos se sienten más cansados y el organismo parece preparado para descansar. Sin embargo, un estudio reciente indicó que esta no es la actividad que mejores resultados genera a la hora de dormir.

De acuerdo con una investigación publicada en BMJ Journals, el entrenamiento de fuerza es el más eficaz para aumentar tanto la cantidad como la calidad del sueño, superando incluso a los ejercicios aeróbicos o combinados. Esto posiciona al fortalecimiento muscular como una alternativa recomendada frente al uso de medicamentos para descansar mejor.

El trabajo analizó 25 ensayos clínicos en los que participaron más de 2.000 personas. Los resultados mostraron que quienes realizaban ejercicios de fuerza antes de ir a la cama registraban una reducción significativa en el Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI), el parámetro internacional utilizado para medir la calidad del sueño.

¿Por qué el entrenamiento de fuerza ayuda más que otros ejercicios?

El estudio detalla que el entrenamiento de fuerza ofrece una combinación de beneficios que lo convierten en el método más efectivo para combatir el insomnio. Durante la actividad se liberan endorfinas, que contribuyen a disminuir los niveles de cortisol, la hormona del estrés.

Además, este tipo de ejercicios ayuda a regular el ritmo circadiano y a sincronizar el reloj biológico, favoreciendo la producción de melatonina, esencial para conciliar el sueño. Otro aspecto clave es que, al fortalecer los músculos, disminuyen las tensiones corporales y las molestias que pueden afectar el descanso nocturno.

Los especialistas recomiendan enfocarse en ejercicios simples de fuerza que pueden hacerse en casa, como sentadillas, plancha, flexiones contra la pared y elevación de talones. La rutina ideal debe durar entre 30 y 60 minutos y realizarse previo a dormir, con una intensidad moderada que active la musculatura sin generar sobrecarga ni estimulación excesiva.

Temas TucumánDigital
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El alimento económico que ayuda a bajar el colesterol y protege el corazón

El alimento económico que ayuda a bajar el colesterol y protege el corazón

Mucho mejor que caminar: el ejercicio que multiplica por cuatro los beneficios en los adultos mayores

Mucho mejor que caminar: el ejercicio que multiplica por cuatro los beneficios en los adultos mayores

Descubren cómo el cerebro intenta “limpiarse” cuando no dormimos, aunque eso afecte la atención

Descubren cómo el cerebro intenta “limpiarse” cuando no dormimos, aunque eso afecte la atención

Por qué incluir ananá en la cena puede ayudarte a dormir mejor, según los especialistas

Por qué incluir ananá en la cena puede ayudarte a dormir mejor, según los especialistas

El ejercicio de solo un minuto que mejora el corazón, la fuerza y la mente, según expertos

El ejercicio de solo un minuto que mejora el corazón, la fuerza y la mente, según expertos

Lo más popular
Piden un “llamamiento urgente” de la ONU por la cautelar contra CCC
1

Piden un “llamamiento urgente” de la ONU por la cautelar contra CCC

La oposición legislativa valora el diálogo, pero es escéptica sobre la reforma electoral
2

La oposición legislativa valora el diálogo, pero es escéptica sobre la reforma electoral

Burlando se matriculó para poder litigar en Tucumán
3

Burlando se matriculó para poder litigar en Tucumán

Atlético Tucumán volvió a padecer de visitante y no tuvo espacio para el milagro ante Lanús
4

Atlético Tucumán volvió a padecer de visitante y no tuvo espacio para el milagro ante Lanús

Escándalo policial: “La sociedad vio vulnerada la confianza depositada en los funcionarios llamados a cuidarnos”
5

Escándalo policial: “La sociedad vio vulnerada la confianza depositada en los funcionarios llamados a cuidarnos”

Afinan la discusión sobre las apps de transporte en San Miguel de Tucumán
6

Afinan la discusión sobre las apps de transporte en San Miguel de Tucumán

Más Noticias
El síntoma temprano de demencia que puede advertirse en la ducha, según neurólogos

El síntoma temprano de demencia que puede advertirse en la ducha, según neurólogos

Alerta naranja: cinco provincias tendrán que tomar precauciones ante tormentas severas

Alerta naranja: cinco provincias tendrán que tomar precauciones ante tormentas severas

¿Podrán? El debate nacional sobre si el sabor de nuestro sanguche de milanesa se puede replicar fuera de Tucumán

¿Podrán? El debate nacional sobre si el sabor de nuestro sanguche de milanesa se puede replicar fuera de Tucumán

El tiempo en Tucumán: se esperan temperaturas superiores a los 30 grados

El tiempo en Tucumán: se esperan temperaturas superiores a los 30 grados

Burlando se matriculó para poder litigar en Tucumán

Burlando se matriculó para poder litigar en Tucumán

La China Suárez rompió el silencio con Pergolini y confirmó cuándo se divorcia Mauro Icardi de Wanda Nara

La China Suárez rompió el silencio con Pergolini y confirmó cuándo se divorcia Mauro Icardi de Wanda Nara

La oposición legislativa valora el diálogo, pero es escéptica sobre la reforma electoral

La oposición legislativa valora el diálogo, pero es escéptica sobre la reforma electoral

Piden un “llamamiento urgente” de la ONU por la cautelar contra CCC

Piden un “llamamiento urgente” de la ONU por la cautelar contra CCC

Comentarios