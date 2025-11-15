Un estudio reveló cuál es el entrenamiento más efectivo para decirle adiós al insomnio

Muchas personas optan por salir a caminar antes de acostarse con la intención de relajar el cuerpo y combatir el insomnio. La lógica suele ser simple: después de realizar actividad física, los músculos se sienten más cansados y el organismo parece preparado para descansar. Sin embargo, un estudio reciente indicó que esta no es la actividad que mejores resultados genera a la hora de dormir.