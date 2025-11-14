Necesarios debates sobre la educación secundaria

En el encuentro PlaNEA se han expuesto las experiencias de 101 escuelas a lo largo de siete años de experiencias de aprendizaje basado en proyectos centrados en los estudiantes y su aprendizaje. Consultada por LA GACETA, una especialista dijo que la propuesta de trabajo entre el Ministerio de Educación y Unicef en 2018 fue partir de varias preguntas: “si tenemos que hacer una nueva escuela para adolescentes, ¿cómo esperamos que esa escuela pueda acompañarlos? ¿Qué queremos que aprendan? ¿Cuáles son las habilidades que deben adquirir?’ No es sólo cuánto aprendemos, cuánto sabemos, sino cómo somos y cómo podemos convivir con otros. ¿Cómo tiene que ser una escuela en la que los chicos puedan desarrollar su pensamiento crítico? ¿Cómo y qué contenidos debemos brindarles si queremos que sepan tomar decisiones autónomas? Hablamos de chicos que a lo largo de su trayectoria escolar sepan trabajar de manera colaborativa, tengan capacidad de oralidad, de hablar con otros adultos, puedan hacer un pensamiento crítico y reflexivo en muchos ejercicios. Y que al final del camino puedan tomar decisiones informadas, que manejen esos saberes fundamentales para seguir aprendiendo a lo largo de la vida, y que también tengan empatía”.