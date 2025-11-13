Thiago Medina le respondió a la vidente que había vaticinado su muerte: "Le fallaron las cartas"

A su lado, Daniela Celis revivió cómo atravesaron aquellos días críticos: “Yo no lo vi al video en ese momento del accidente. Me habían cortado hasta el Wi-Fi de casa para no hacerme la cabeza, yo estaba muy mal”. Pese al mal gusto que les generó el episodio, Thiago descartó cualquier tipo de acción legal: “No voy a tomar acciones legales, ni nada de eso. Que siga hablando de cosas. Yo estoy bien”.