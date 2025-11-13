Secciones
Thiago Medina le respondió a la vidente que había vaticinado su muerte: "Le fallaron las cartas"

Junto a Daniela Celis, contó cómo vivieron esos días y aclaró que no iniciará acciones legales.

Hace 1 Hs

A dos meses del accidente que lo mantuvo internado y en vilo a sus seguidores, Thiago Medina volvió a hablar de su presente, su recuperación y el enorme respaldo que recibió del público. El ex participante de Gran Hermano también apuntó sin filtro contra la vidente Kiara Ríos, quien durante su hospitalización había vaticinado que no sobreviviría.

“Hablan por hablar, y para tener un poco de cámara van a decir boludeces”, lanzó Thiago, tajante, al recordar el video en el que Ríos aseguraba el peor desenlace. “Le fallaron las cartas”, agregó en una entrevista con TN Show, marcando su descontento con la predicción que generó polémica y repudio en las redes.

A su lado, Daniela Celis revivió cómo atravesaron aquellos días críticos: “Yo no lo vi al video en ese momento del accidente. Me habían cortado hasta el Wi-Fi de casa para no hacerme la cabeza, yo estaba muy mal”. Pese al mal gusto que les generó el episodio, Thiago descartó cualquier tipo de acción legal: “No voy a tomar acciones legales, ni nada de eso. Que siga hablando de cosas. Yo estoy bien”.

Celis, por su parte, opinó con picardía: “Después de esto me parece que no va a trabajar más porque dijo mal la data, ¿qué le pasó?”.

El abrazo del público

El vaticinio fallido había provocado un fuerte rechazo en las redes sociales, donde miles de usuarios salieron a defender a Thiago y a criticar duramente a la vidente. Ese acompañamiento emocional, según cuentan, los sostuvo en los días más difíciles.

“El amor lo vi mucho en la calle y en las redes”, expresó Daniela. “Iba día por medio a la Basílica de Luján y me decían un montón de cosas; cuando salía a comprar o a cargar nafta también. Cada persona me daba una palabra de aliento”.

La ex Gran Hermano recordó el momento en que tomó dimensión de lo que estaba sucediendo: “El mundo entero estaba pendiente y dándonos amor o fuerzas. Fue ahí donde empecé a caer en la dimensión de lo que estaba pasando. La verdad es que no me sentí sola”.

Thiago también destacó ese cariño que, asegura, lo sigue emocionando: “Es muy lindo. Yo agarro la bici, me voy al tren y me gusta ponerme a hablar. Ayer me quedé hablando como una hora con una señora en el supermercado. Me alegra el cariño que nos dan, y que hayan orado por mí”.

“La contención que tuvo fue increíble”, sumó Daniela. “Creo que hicimos las cosas bien porque el abrazo de tanta gente no sé cómo agradecerlo”. Thiago coincidió: “Cuando salí del hospital y vi a toda la gente me sentí impactado, pero me puse contento de saber que hay gente atenta apoyándonos”.

