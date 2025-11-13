Carlos Alcaraz volvió al N°1 del mundo tras vencer a Musetti y avanzó invicto a semifinales del ATP Finals

Carlos Alcaraz terminó el día con todo lo que había ido a buscar: victoria, clasificación y la confirmación de que terminará el año como número uno del mundo. El español derrotó a Lorenzo Musetti por 6-4 y 6-1 en el cierre del Grupo Jimmy Connors del ATP Finals, resultado que lo dejó invicto y que además le permitió recuperar el liderazgo del ranking ATP, desplazando a Jannik Sinner.