Carlos Alcaraz volvió al N°1 del mundo tras vencer a Musetti y avanzó invicto a semifinales del ATP Finals

Carlos Alcaraz terminó el día con todo lo que había ido a buscar: victoria, clasificación y la confirmación de que terminará el año como número uno del mundo. El español derrotó a Lorenzo Musetti por 6-4 y 6-1 en el cierre del Grupo Jimmy Connors del ATP Finals, resultado que lo dejó invicto y que además le permitió recuperar el liderazgo del ranking ATP, desplazando a Jannik Sinner.
El murciano llegó a la cancha ya sabiendo que estaba en semifinales gracias al triunfo de Alex de Miñaur sobre Taylor Fritz. Aun así, no aflojó. Firmó un partido firme, agresivo y con autoridad para dejar sin chances al italiano, quien había ingresado al torneo como reemplazo de Novak Djokovic y necesitaba ganar para seguir con vida.
La victoria también fue un guiño para De Miñaur, que avanzó como segundo del grupo. Alcaraz, en cambio, se aseguró el primer puesto y evitó un posible cruce inmediato con Sinner, con quien protagonizó una de las grandes disputas de la temporada.
El triunfo ante Musetti tuvo un impacto directo en la clasificación mundial. Con los puntos sumados en Turín, Alcaraz quedó con 11.650 unidades, una cifra inalcanzable para el italiano incluso en caso de consagrarse campeón. Será la segunda vez que el español cierre un año en la cima, luego de haberlo logrado en 2022.
La temporada de Alcaraz volvió a ser de alto vuelo. Ganó ocho títulos (más que cualquier otro jugador) con consagraciones en Rotterdam, Monte-Carlo, Roma, Roland Garros, Queen’s, Cincinnati, US Open y Tokio. También alcanzó las 70 victorias en el año y obtuvo la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024.
Ahora buscará dar otro paso en Turín, donde irá por su primera final en el ATP Finals. En semifinales espera por Alexander Zverev o Félix Auger-Aliassime, con el objetivo de cerrar un año excepcional con un título más.